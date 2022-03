Transgender im Sport: Wann ist ein Mann eine Frau?

Wann ist ein Mann eine Frau? Was passiert, wenn ein Mann zur Frau wird? Weiblich, männlich, divers? Die inzwischen alltäglichen Kategorien existieren so im Sport nicht. Daher spalten diese kniffligen Fragen den Sport in den USA und die Schwimmwelt im Besonderen.

Im Zentrum der hitzigen Diskussion steht Lia Thomas von der renommierten University of Pennsylvania. Nach ihrer Hormonbehandlung vor drei Jahren ist Thomas in dieser Saison erstmals im College-Schwimmen als Frau startberechtigt.

Kritik aus Politikkreisen

Ron DeSantis

Prominente Politiker wie der konservative republikanische Gouverneur Di Santis fordern die Aberkennung ihres Titels. Zahlreiche Blogs zum Thema in sozialen Medien explodieren regelrecht vor emotionalen Beiträgen. Die LGBT -Gemeinde im Sport versucht Thomas zu stützen, und die Verbände taumeln unter dem Druck der Diskussionen.

Lia Thomas ist seit früher Kindheit im Schwimmsport aktiv, startete bis 2019 in männlichen Leistungsklassen mit mittelmäßigem Erfolg. Vor vier Jahren entschloss sie sich zur Hormontherapie. Sie fühlte sich gefangen in ihrem Körper und extrem unwohl mit ihrem Körper, erzählt Thomas in einem ihrer seltenen Interviews.

Muskelmasse und Geschwindigkeit verloren

Die Therapie dauerte zwölf Monate. In dieser Zeit mit reduzierten Testosteronwerten verlor Thomas Muskelmasse und Geschwindigkeit. Im Corona-Jahr, in der alle College-Wettkämpfe gestoppt wurden, pausierte sie an ihrer Universität, um noch ein weiteres Jahr im College-Verband NCAA startberechtigt zu sein.

In der laufenden Saison 2021/22 startet Thomas in der Frauenklasse, so wie die Regeln der NCAA dies erlaubten. Mit zunehmenden Erfolgen wuchsen auch Aufmerksamkeit und Kritik an Thomas Auftritten weit über den Schwimmsport hinaus.

Großes Thema in den Medien

So polemisierten konservative Medien wie Fox-News wochenlang gegen den Start von Thomas, die New York Times und Sports Illustrated widmeten dem Thema große Artikel. Im Finale der NCAA verwies Thomas drei erfolgreiche Olympiastarterinnen auf die Plätze zwei bis vier. Das Foto der Siegerehrung ging als Beleg für die Ausgrenzung von Thomas durch die anderen Schwimmerinnen um die Welt.

Die Drittplazierte des Finales, Erica Sullivan, unterstützt Lia Thomas im Sturm der Entrüstung und wendet sich gegen die einseitige Interpretation des Fotos bei der Siegerehrung. In Tokyo gewann Sullivan über 1500 m Freistil Silber hinter der überragenden Katie Ledecky und vor der besten deutschen Schwimmerin Sarah Köhler.

Sullivan lebt offen lesbisch und ist aktiv in der LGTB-Szene im Sport. Der Schnappschuss auf dem Siegerpodest sei keinesfalls ein Zeichen der Ausgrenzung und Symbol der Diskriminierung von Lia Thomas. Vielmehr hätten sich die drei Olympiateilnehmerinnen zu einem Foto unter Freundinnen zusammen gestellt. Der Start von Thomas sei ein Meilenstein für die Gleichberechtigung von LGBT-Athletinnen im Sport, unterstreicht Sullivan.