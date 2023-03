Adam Peaty pausiert Weltbester Brustschwimmer berichtet von mentalen Problemen Stand: 29.03.2023 20:32 Uhr

Schwimm-Olympiasieger Adam Peaty legt wegen mentaler Probleme eine Wettbewerbspause ein und verzichtet auf den Start bei den britischen Meisterschaften im nächsten Monat.

Er habe in den vergangenen Jahren Probleme mit seiner "mentalen Gesundheit" gehabt, schrieb der Schwimmstar auf Twitter, " ich bin müde, ich bin nicht ich selbst, und ich genieße den Sport nicht so, wie ich es in den letzten zehn Jahren getan habe."

Dreimal Gold bei Olympia

Man könne es ein Burnout nennen, "ich weiß nur, dass ich in den letzten Jahren keine Antworten hatte" . Mit Hilfe wisse er nun, wie er dieses "Ungleichgewicht in meinem Leben" angehen könne. Deshalb werde er zwar weiter trainieren, aber nicht an den nationalen Meisterschaften teilnehmen.

"Dies hat aber den alleinigen Zweck, dass ich die bestmögliche Leistung bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris bringen kann. " Der 28-Jährige ist seit acht Jahren der überragende Brustschwimmer der Welt. Peaty gewann dreimal Olympia-Gold, acht WM- und 15 EM-Titel. Außerdem hält er die Weltrekorde über 50 und 100 m Brust.