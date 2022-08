Schwimm-EM Wellbrock sagt Freiwasserstarts ab Stand: 17.08.2022 10:07 Uhr

Nach seiner Coronainfektion verzichtet Olympiasieger Florian Wellbrock bei der Schwimm-EM in Rom auf die Freiwasserrennen.

Das bestätigte Bundestrainer Bernd Berkhahn am Morgen nach dem fünften Platz des Doppel-Weltmeisters über 1500 Meter Freistil. Der 24-Jährige aus Magdeburg war mit Trainingsrückstand angereist, weil er sich nach der WM in Budapest mit dem Virus infiziert hatte und erkrankt war.

Körper benötigt Pause

"Mental wäre Florian durchaus bereit, aber er ist leicht erkältet und sein Körper benötigt daher diese Pause" , erklärte Berkhahn. Wellbrock ließ im Foro Italico zunächst die 800 Meter Freistil aus, um noch weiter trainieren zu können. Doch im Finale auf seiner Bronze-Strecke der Olympischen Spiele merkte er schon nach wenigen Bahnen, dass er nicht mit seinen Konkurrenten mithalten konnte.

Im Meer am Lido di Ostia war Wellbrock eigentlich für die 5 und 10 Kilometer sowie für die gemischte Staffel vorgesehen. In Tokio hatte er Olympia-Gold über 10 Kilometer gewonnen, bei der WM in Budapest die Titel über 5 Kilometer und mit der Staffel.