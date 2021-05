Schwimm-EM: Wasserspringer Hausding gewinnt Gold

Rekordeuropameister Patrick Hausding bleibt eine Klasse für sich. Zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio schraubte Hausding seine Bestmarke an EM-Titeln am Mittwoch (12.05.2021) auf 16 hoch. Gold im Kunstspringen vom Ein-Meter-Brett ließ Deutschlands besten Wasserspringer über die insgesamt 35. Medaille bei Europameisterschaften jubeln.

"Ich bin sehr zufrieden mit meiner Performance. Ich habe meinen Titel verteidigen können" , sagte Hausding. Nach der langen Corona-Pause sei das "ein riesiger Erfolg" . Er siegte in der nicht-olympischen Disziplin mit 427,75 Punkten klar vor dem Briten Jack Laugher, der auf 402,90 Punkte kam. Der zweimalige Olympia-Medaillengewinner Hausding blickt seinen vierten und letzten Olympischen Spielen entgegen. Ob Budapest seine letzte EM ist, ist offen.

Punzel und Massenberg holen Silber

Wenige Stunden zuvor hatten sich Tina Punzel und Lou Massenberg über Silber im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett freuen dürfen. Das Duo aus Dresden und Berlin lag bei den Titelkämpfen in Ungarn im Mixed-Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit 294,27 Punkten knapp hinter Chiara Pellacani und Matteo Santoro aus Italien mit 300,69 Punkten. Bronze ging an Witalia Korolewa und Ilja Molchanow aus Russland.

Von Euphorie keine Spur

"Es war nicht unsere beste Leistung, aber es war okay" , sagte Punzel, die vor allem mit ihren Eintauchphasen nicht zufrieden war: " Da hat es etwas zu viel gespritzt."

Für Punzel und Massenberg war es die zweite Medaille in Ungarn. Zum EM-Auftakt hatten sie im Mixed-Teamspringen zusammen mit Patrick Hausding und Christina Wassen Bronze geholt.