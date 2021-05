" Es ist wichtig, dass unsere jungen Leute mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris diese internationale Erfahrung sammeln ", sagte Team-Trainer Hannes Vitense. In Budapest starten aus dem Tokio-Olympiateam einzig Ex-Weltmeister Marco Koch und Lucas Matzerath. Brustschwimmer Matzerath verpasste jedoch am Montag als Elfter über 100 Meter ebenso das Finale wie Marek Ulrich (9./50 Meter Rücken), Angelina Köhler (12./100 Meter Schmetterling) und Jessica Felsner (15./50 Meter Freistil).

Viele Nationen wie Russland, Ungarn oder Großbritannien haben ihre Topstars zur EM geschickt. Für manche Länder sind die Titelkämpfe sogar Teil der Olympia-Qualifikation.

Stand: 17.05.2021, 19:45