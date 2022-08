Schwimm-EM in Rom Popovici schwimmt Weltrekord über 100 Meter Freistil Stand: 13.08.2022 19:24 Uhr

Der Rumäne David Popovici ist bei der EM in Rom Weltrekord über 100 Meter Freistil geschwommen.

Der 17-Jährige schlug am Samstag (13.08.2022) bei seinem Sieg im Finale nach 46,86 Sekunden an und war damit fünf Hundertstelsekunden schneller als César Cielo bei seiner alten Bestmarke. Der Brasilianer hatte den Rekord seit der WM 2009 gehalten.

Popovici wurde nach seinem Erfolg von den Fans am Freiluftbecken im Foro Italico mit Sprechchören gefeiert. Bislang hatte es bei dieser EM noch keinen Weltrekord gegeben.

Gose nach Silber über 800 Meter auch über 200 Meter im Endlauf

Isabel Gose zog nach dem Gewinn der Silbermedaille über 800 Meter Freistil auch souverän in den Endlauf über 200 m ein. Die 20-Jährige aus Magdeburg schlug nach 1:57,70 Minuten als Halbfinalzweite an. "Es war der Plan, so eine Zeit zu schwimmen, alles super" , sagte Gose.

Nachdem sie am Freitagabend ihre erste Einzelmedaille auf der Langbahn gewonnen hatte, wurde Gose vom Team gefeiert.

Synchronschwimmen: Bojer und Zimmer mit bestem deutschen EM-Ergebnis

Nach Platz sieben im Solo hat Synchronschwimmerin Marlene Bojer im Duett mit Michelle Zimmer bei der EM in Rom eine weitere deutsche Bestleistung erzielt. Das Duo aus München und Berlin kam in der Freien Kür mit 83,6667 Punkten auf Rang acht, die beste deutsche Platzierung bei einer EM in dieser Disziplin. Gold ging an Maryna und Wladyslawa Alexijiwa aus der Ukraine.