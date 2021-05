"Ich bin überglücklich, dass ich nach 2013 endlich mal wieder ganz oben stehen darf, nachdem es die letzten Jahre mit Bronze oftmals knapp war" , sagte Punzel nach dem Triumph in der olympischen Disziplin, "die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, ich bin super erleichtert, stolz und einfach super glücklich." Für die deutschen Wasserspringer war es die insgesamt siebte Medaille der diesjährigen Titelkämpfe in der Duna Arena.

Hausding holt seine 37. Medaille

Am Samstag hatte zuvor das neuformierte Synchron-Duo Patrick Hausding/Timo Barthel vom Turm Bronze gewonnen. Für Hausding war es die insgesamt 37. EM-Medaille seiner Karriere, für Barthel eine Premiere. "Das ist meine erste Medaille, die ich erkämpfen konnte - und das mit Patty! Das sind zwei Träume, die gleichzeitig in Erfüllung gegangen sind" , sagte der Dresdner Barthel fast schon ehrfurchtsvoll, "ich bin super stolz, dass ich überhaupt an der Seite von Patrick Hausding springen durfte."

