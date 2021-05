Björn Kammann, Lucas Matzerath, Ramon Klenz und Josha Salchow schwammen am Sonntag eine Zeit von 3:35,00 Minuten. Damit belegte das deutsche Quartett nach den beiden Halbfinals Rang acht und damit den letzten Platz, der noch für den Endlauf ausreichte.

In den Einzelrennen schaffte es am letzten EM-Tag kein deutscher Schwimmer und keine deutsche Schwimmerin mehr in den Endlauf. Freistilschwimmerin Reva Foos schied als 21. auf der 400-Meter-Strecke aus. Danny Schmidt belegte im Vorlauf über 400 Meter Lagen den 25. Rang.