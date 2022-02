Doch eine Schwimm-WM in diesem Jahr: Budapest springt ein

Die WM mit Wettkämpfen im Beckenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Wasserspringen und Synchronschwimmen soll vom 18. Juni bis zum 3. Juli 2022 ausgetragen werden, wie der Weltverband FINA mitteilte. Budapest war bereits 2017 Ausrichter von Schwimm-Weltmeisterschaften.

"Ein wichtiger Schritt"

Normalerweise wird die WM im Zweijahresrhythmus ausgetragen. Nach derzeitiger Planung stehen nun bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 noch drei Weltmeisterschaften an: Auf Budapest und Fukuoka soll im Januar 2024 Doha als Ausrichter folgen. " Als Wassersport-Gemeinschaft finden wir Lösungen in der Pandemie und die heutige Mitteilung ist ein wichtiger Schritt in diesem Prozess ", sagte FINA-Präsident Husain Al-Musallam.

Quelle: dpa/sid