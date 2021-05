Schwimm-EM: Deutsche Wasserspringer gewinnen Team-Bronze

Rekordeuropameister Patrick Hausding, Tina Punzel, Christina Wassen und Lou Massenberg mussten sich in Budapest am Montag (10.05.2021) nur den Quartetts aus Russland und Italien geschlagen geben. Deutschland holte 421 Punkte, Goldgewinner Russland kam auf 431,80 Zähler, Italien holte 428 Punkte.

Für den Berliner Hausding, 32, war es bereits die 34. EM-Medaille seiner Karriere.

Bundestrainer Buschkow vertraut auf die Gewinner von 2019

Deutschland war als Titelverteidiger an den Start gegangen. In derselben Besetzung hatte das Team von Bundestrainer Lutz Buschkow 2019 in Kiew vor Russland und Großbritannien gewonnen. Beim Teamspringen müssen die vier Sportlerinnen und Sportler einzeln und synchron von Brett und Turm springen.

dpa | Stand: 10.05.2021, 21:01