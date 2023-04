Ding Liren gegen Jan Nepomnjaschtschi Schach-WM - Erste Partie endet remis Stand: 09.04.2023 16:45 Uhr

Das erste Spiel der Schach-Weltmeisterschaft zwischen dem Chinesen Ding Liren und seinem russischen Kontrahenten Jan Nepomnjaschtschi ist in einem Remis geendet.

Die Partie in Kasachstans Hauptstadt Astana am Sonntag (09.04.2023) dauerte knapp 4:50 Stunden, ehe sich die Spieler für eine Punkteteilung entschieden.

Bei dem Duell um den WM-Thron gibt es in diesem Jahr ein Novum: Dauerweltmeister Magnus Carlsen tritt nach zehn Jahren nicht mehr an, dem Norweger fehle die Motivation. In allen bisherigen Duellen nach der Premiere im Jahr 1886 hatte der Champion seinen Titel zu verteidigen versucht.

Die Partie war die erste von maximal 14 und einem möglicherweise entscheidenden Tiebreak. Dieser würde am 30. April stattfinden, gespielt wird täglich um 11.00 Uhr deutscher Zeit. Sieben Ruhetage soll es zudem insgesamt geben.