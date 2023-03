Scambit - Schach, Hype und Millionen Neuer Schach-Podcast von funk gibt tiefe Einblicke Stand: 30.03.2023 19:27 Uhr

In der erste Folge des neuen funk-Podcasts "Scambit: Schach, Hype und Millionen" blickt Host Yves Bellinghausen auf den Betrugsskandal rund um Hans Niemann, stellt Schachweltmeister Magnus Carlsen vor und erklärt den Elo-Wert.

The Big Greek (Schach-Analyst, Szene-Kenner), Anna Cramling (Twitch-Streamerin, Profi-Schachspielerin), Jan Gustafsson (Großmeister, Streamer, Ex-Sekundant von Magnus Carlsen), Niklas Schenk (Journalist, Schach-Experte) und Rainer Polzin (Spieler bei Schachfreunde Berlin, damals Schachfreunde Neukölln) treten als Gäste in der ersten Folge auf und geben Einblicke in die Welt des Schachs.

Polzin lotste Carlsen in die Bundesliga

Rainer Polzin, der Magnus Carlsen im Kindesalter kennenlernte, sagt über den Norweger: "Wie er am Brett saß, wie er gespielt hat, wie er die Gegner geschlagen hat, da war klar: Dieser Spieler wird mal groß und zurecht!"

Polzin lotste Carlsen daraufhin in die Bundesliga. "Irgendwann traf man sich auch mal beim Wasserballspielen, und da haben wir so ein bisschen gequatscht und danach hatten wir auch Kontaktdaten, und dann spielte er ja mal eine Saison für die Schachfreunde in der Bundesliga."

Elo-Rating - was sagt es aus?

Was das Elo-Rating mit Harry Potter zu tun hat, weiß Radiomoderatorin Kathrin Fricke, alias "Coldmirror", die das Bewertungssystem im Schach erklärt: "Elo-Rating ist eine Zahl, die angibt, wie gut Schach-Spieler:innen im Vergleich zu anderen Schach-Spieler:innen sind. Nehmen wir mal an, Draco hat 800 Elo und Hermine hat 1000, also 200 mehr. Wenn alles normal läuft, gewinnt Hermine drei von vier Spielen gegen Draco, rein wahrscheinlichkeitsmäßig. "

In insgesamt vier Folgen taucht Yves Bellinghausen mit zahlreichen Gästen in die Tiefen der Schach-Welt ein: Von Cheating-Skandalen geht es über Leistungsdruck bis hin zur WM 2023 um die wichtigsten Themen der Schach-Welt.