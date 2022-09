Schach-Eklat Magnus Carlsen: "Hans Niemann hat häufiger betrogen" Stand: 26.09.2022 23:08 Uhr

Im Streit mit Hans Niemann hat Schach-Weltmeister Magnus Carlsen endlich sein jüngstes Verhalten erklärt. In einem Statement wirft er dem US-Teenager erstmals konkret Betrug vor.

Von Francois Duchateau

Schach-Weltmeister Magnus Carlsen hat am Montagabend (26.09.) erstmals ausführlich Stellung bezogen in der Fehde mit US-Talent Hans Niemann. In einem Statement, das er unter anderem auf seinem Twitter-Kanal verbreitete, äußerste der Norweger erstmals selbst Betrugsvorwürfe gegenüber dem 19-jährigen Talent und erklärte seinen plötzlichen Ausstieg beim "Sinquefield Cup" nach einer Niederlage gegen Niemann sowie die Aufgabe nach nur einem Zug gegen Niemann beim "Julius Bär Generation Cup".

In seinem Statement erklärt Carlsen, dass er bereits vor Beginn des "Sinquefield Cups" darüber nachgedacht hatte, auszusteigen, nachdem Niemann kurzfristig ins Teilnehmerfeld nachgerückt war. "Letztendlich hatte ich mich doch dafür entschieden, zu spielen."

Der 31-Jährige führt Betrug im Schach als existenzielles Problem an und greift seinen Kontrahenten konkret an: "Ich glaube, dass Niemann häufiger betrogen hat als dass er öffentlich zugegeben hat - und das auch in jüngerer Vergangenheit."

Verdächtiges Verhalten am Brett

Carlsen empfand Niemanns Verhalten am Brett beim Duell an Sinquefield Cup ungewöhnlich. "Ich hatte den Eindruck, er war nicht einmal angespannt oder voll konzentriert auf das Spiel während der kritischen Positionen während er mich mit Schwarz ausspielte in einer Art, wie es nur eine Hand voll Spieler könnten. Dieses Spiel hat dafür gesorgt, dass ich meine Meinung geändert habe."

Tatsächlich haben Untersuchungen der Schiedsrichter beim Sinquefield keine Anhaltspunkte für unfaires Spiel ergeben - auch nicht von Hans Niemann. Das amerikanische Top-Talent hatte nach dem plötzlichen Ausstieg Carlsens in einem emotionalen Interview zugegeben, im Alter von 12 und 16 bei zwei Gelegenheiten online betrogen zu haben.

Carlsen will nicht gegen Betrüger spielen

Man müsse etwas gegen Betrug im Schach unternehmen, führte Carlsen in seinem Statement weiter aus. "Ich möchte nicht gegen Leute spielen, die in der Vergangenheit wiederholt betrogen haben, weil ich nicht weiß, wozu sie in Zukunft in der Lage sind". Mehr könne er im Moment nicht sagen, "ich hoffe aber, dass die Wahrheit in dieser Sache herauskommt, was immer sie sein mag".

Mehr in Kürze.