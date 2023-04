Schach-WM Nepomniachtchi und Ding mit erneutem Remis Stand: 21.04.2023 17:13 Uhr

Ian Nepomniachtchi hat in der neunten Partie der Schach-WM in Astana seine Führung erfolgreich verteidigt.

Im bislang längsten Spiel trennten sich der Russe und der Chinese Ding Liren wie bereits am Donnerstag mit einem Remis, damit führt "Nepo" nun mit 5:4.

Nepomniachtchi eröffnete die Partie am Freitag, doch in fast sechs Stunden konnten weder er noch Ding sich einen signifikanten Vorteil erspielen. Das Remis nach 82 Zügen war folgerichtig.

Nach einem Tag Ruhepause findet das nächste Spiel am Sonntag (11 Uhr) statt. Für den Gesamtsieg werden 7,5 Punkte benötigt. Sollte nach 14 Spielen kein Sieger feststehen, wird dieser im Tiebreak am 30. April ermittelt.

WM ohne den Weltmeister

Sollte der Sieger bereits nach weniger als 14 gespielten Partien feststehen, endet die Weltmeisterschaft am Tag oder einen Tag nach dem entscheidenden Sieg. So gewann Magnus Carlsen die Weltmeisterschaft 2021 mit einem Sieg in der elften Partie, da sein Kontrahent ihn, egal, wie die restlichen drei Partien ausgegangen wären, nicht mehr einholen konnte.

Der Norweger ist bei der WM nicht dabei. Carlsen erklärte seine Beweggründe in einem Podcast eines Wettanbieters: "Ich habe mit meinem Team gesprochen, ich habe mit der FIDE gesprochen, ich habe auch mit Ian (Nepomniachtchi) gesprochen. Die Schlussfolgerung ist einfach: Ich bin einfach nicht motiviert genug, um eine weitere WM zu bestreiten. Ich habe nicht viel zu gewinnen. Und obwohl ich mir sicher bin, dass ein Match aus historischen Gründen interessant wäre, habe ich keine Lust darauf und werde nicht antreten."