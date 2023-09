Vorrunden-Aus droht Australien - ein Rugby-Riese wankt Stand: 25.09.2023 23:45 Uhr

Zweimal Weltmeister, zweimal Vize-Weltmeister: Australien ist eine der Top-Nationen im internationalen Rugby. Doch bei der aktuellen WM steht das Team vor dem Aus.

Nach der historisch klaren 6:40-Pleite gegen Wales sieht es schlecht aus für das Team aus "Down Under". Die formschwachen Australier hatten die Woche zuvor bereits gegen Fidschi verloren und können den Einzug in die Runde der besten Acht nun nicht mehr aus eigener Kraft schaffen.

Wales liegt nach drei Siegen aus drei Spielen mit 14 Punkten an der Spitze der Fünfergruppe C und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigen, verdrängt werden. Australien ist mit sechs Punkten gleichauf mit Fidschi, das ein Spiel weniger absolviert hat. Gegen Georgien hatten die Australier zum Auftakt 32:15 gewonnen, selbst ein weiterer Sieg gegen Portugal im letzten Gruppenspiel könnte nun nicht mehr helfen. Nur wenn Fidschi gegen Georgien oder Portugal patzt, ist das Weiterkommen noch möglich. Es wäre das erste Vorrunden-Aus überhaupt.

Erstmals seit 1954 gegen Fidschi verloren

Schon die 15:22-Pleite gegen Fidschi war ein Schock für die "Wallabies". Gegen die Männer von der Pazifikinsel verlor der große Favorit erstmals seit 1954, also seit 69 Jahren, ein Spiel - eine Schmach für die stolze Rugby-Nation und ein Festtag für den Inselstaat.

Australien war bisher bei jeder Weltmeisterschaft dabei und ist mit zwei Triumphen (1991 und 1999) sowie zwei zweiten Plätzen (2003 und 2015) hinter Neuseeland und Südafrika die drittstärkste Mannschaft.

Nach der WM 2015 ging es bergab

Doch die Finalniederlage 2015 bei der WM in England gegen Neuseeland war eine Art Wendepunkt. In den darauffolgenden Jahren häuften sich die Niederlagen. So gewann das Team 2018 nur vier von 13 Spielen - Negativrekord. Bei der WM 2019 in Japan kam dann schon im Viertelfinale gegen England das Aus. In der Folge setzte es Rekord-Niederlagen gegen Neuseeland (3:45) und Argentinien (17:48) und erstmals verlor Australien ein Spiel gegen Italien.

Letzter bei der Generalprobe

Auch vor der aktuellen WM lief es schon schlecht. Bei der Rugby Championship 2023, einem jährlich stattfindenden Turnier, wurde Australien hinter Neuseeland, Südafrika und Argentinien Letzter. Trainer Eddie Jones coacht das Team erst seit Januar. Er war vor dem Turnier der große Hoffnungsträger, hatte er das Team doch schon von 2001 bis 2005 erfolgreich betreut.

Nächste WM in Australien

Die negative Entwicklung hat dem Rugby in Australien zugesetzt. Längst schon hat die Konkurrenz der Sportart den Rang abgelaufen. Zum Beispiel das sehr beliebte Australian Football, das speziell junge Sportler anzieht.

Der Verband muss nun endlich reagieren. 2027 findet die Weltmeisterschaft in Australien statt. Und wenn die auch zum Desaster gerät, könnte das der stolzen Rugby-Nation den Rest geben.