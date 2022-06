Rudern Deutscher Achter gewinnt Weltcup in Posen Stand: 19.06.2022 15:12 Uhr

Die Ruderer des Deutschland-Achters sind mit einem deutlichen Sieg in die Weltcupsaison gestartet.

Der Deutschland-Achter ist mit einem souveränen Sieg in die Weltcupsaison gestartet.

Das deutsche Flaggschiff um Schlagmann Mattes Schönherr (Potsdam) setzte sich am Sonntag (19.06.2022) im polnischen Posen mit einem deutlichen Start-Ziel-Erfolg gegen Australien und Polen durch.

Die junge Mannschaft, die im Vergleich zu 2021 auf sechs Positionen verändert wurde, diktierte das Renngeschehen von Beginn an und gewann mit einer dreiviertel Bootslänge Vorsprung.

Einzige Medaille für DRV

Das war allerdings das einzige Erfolgserlebnis für den Deutschen Ruderverband. Der insgesamt jungen deutschen Flotte gelang bei großer Hitze auf dem Maltasee kein weiterer Medaillengewinn.

EM und WM noch in diesem Jahr

Nach dem Weltcup in Luzern (8. bis 10. Juli) und der EM in München (11. bis 13. August) steht vom 18. bis 25. September die WM in Racice auf dem Programm.