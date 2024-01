WTT-Finals Qiu kassiert im Halbfinale Lehrstunde Stand: 05.01.2024 14:02 Uhr

Der Düsseldorfer Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat im Halbfinale der WTT-Finals in Doha eine Lehrstunde kassiert und den Einzug ins Endspiel beim Turnier der 16 besten Spieler des Jahres 2023 klar verpasst.

Gegen Vizeweltmeister und Vorjahressieger Wang Chuqin aus China war der 27-Jährige chancenlos und verlor 0:4.

Der Weltranglisten-13. hatte mit der wuchtigen Vorhand seines Gegners große Probleme und leistete sich einige Rückhandfehler. Der erste Durchgang ging mit 11:4 an den Chinesen. Danach kam Qiu besser ins Spiel, lag im zweiten Satz mit 2:0 vorne, ehe der Chinese fünfmal in Folge punktete und ab dem Stand von 4:6 davonzog (5:11). Bei 0:3 im dritten Durchgang dann die Auszeit, doch wieder stand es nach 16 Ballwechseln 5:11. Der Rückstand wurde größer, nach dem vierten und besten Durchgang des DTTB-Akteurs (8:11) war der Finaleinzug des Chinesen perfekt.

Zwei Weltklasse-Chinesen besiegt

Am Donnerstag (04.01.2024) hatte Dang Qiu als letzter verbliebener Europäer im Einzelwettbewerb für eine Sensation gesorgt. Der Düsseldorfer siegte im Viertelfinale mit 3:2 gegen den Weltranglistenvierten Liang Jingkun. Zuvor hatte er bei seinem Auftakterfolg gegen den Jugend-Weltmeister Lin Shidong bereits einen weiteren Weltklasse-Chinesen besiegt.

Lob vom Bundestrainer

Durch die Erfolge in Doha steht der Einzel-Europameister Qiu vor der Rückkehr in die Top 10 der Weltrangliste. Auch Bundestrainer Jörg Roßkopf zeigte sich beeindruckt: "Ich habe selten gesehen, dass ein Spieler so fehlerlos agiert wie das heute Wang Chuqin in allen vier Sätzen getan hat. Dang hat bei einem der wichtigesten Turniere super gespielt, zwei Chinesen aus dem Weg geräumt und fährt als Dritter mit breiter Brust nach Hause. Das gibt ihm Selbstvertrauen für die kommenden Wochen und Monate."

Schon am Sonntag (07.01.) geht es für Qiu beim DTTB-Pokal in Ulm und ab der nächste Woche beim WTT Star Contender in Doha weiter.

Die WTT-Finals sind mit 340.000 US-Dollar (etwa 310.000 Euro) dotiert. In der Vorsaison hatte Dimitrij Ovtcharov Bronze geholt. Ovtcharov hatte das Turnier, das damals noch ITTF World Cup hieß, 2017 auch als bislang letzter Deutscher gewonnen.