WDR-Sport Westfalenpokal: Bielefeld mit Mühe weiter, Kantersieg für FC Gütersloh Stand: 08.08.2023 21:47 Uhr

Mit Arminia Bielefeld und dem SC Verl stehen beide Drittligisten in der zweiten Runde des Westfalenpokals. Titelverteidiger Gütersloh schoss den 1. FC Kaan-Marienborn ab.

Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld hatte am Dienstagabend beim 2:0-Sieg (1:0) gegen den Bezirksligisten SG FA Herringhausen-Eickum in Herford aber reichlich Mühe mit dem tief stehenden Gegner. Manuel Wintzheimer (18.) per Foulelfmeter und und der erst 16-jährige Henrik Koch (80.), der nach einer Ecke traf, schossen die Arminen dann aber letztlich doch in die zweite Runde des Westfalenpokals.

"Der Gegner hat alles reingehauen, sie haben es wirklich richtig gut gemacht und gut verteidigt. Darauf hatten wir relativ wenig Lösungen", sagte Arminia-Trainer Mitch Kniat nach dem Spiel. "Am Ende gewinnen wir zwar 2:0, aber es war einfach ein typisches Pokalspiel. Wichtig ist, dass wir eine Runde weitergekommen sind."

Verl schlägt Landesligist TuS Hannibal

Der zweite Drittligist im Wettbewerb, der SC Verl, bekam es in Dortmund mit dem Landesligisten TuS Hannibal 2007 zu tun und gewann mit 3:0 (2:0). Ein Eigentor der Gastgeber (17.), Patrick Kammerbauer (44.) und Robin Friedrich (83.) sorgten für die Verler Treffer.

Titelverteidifer FC Gütersloh ist mit einem waren Kantersieg in den Westfalenpokal gestartet. Beim 1. FC Kaan-Marienborn, der sich vor der Saison freiwillig von der Regionalliga in die Kreisliga C zurückzog, gewannen die Gütersloher mit 32:0 (10:0). Mann des Spiels war Grigorijs Degtjarevs mit neun Treffern, Lennard Rolf und Eduard Probst steuerten jeweisl vier Treffer bei.

Auch die Regionalligisten SV Lippstadt (7:0 gegen DJK SpVg Mellrich), Rot-Weiss Ahlen (3:2 gegen SV Mesum), SC Wiedenbrück (4:1 gegen SV Bommern) und SV Rödinghausen (2:1 gegen RW Maaslingen) stehen in der nächsten Runde.

Sportfreunde Lotte überraschend ausgeschieden

Bereits Ende Juli waren die ersten Begegnungen der ersten Pokalrunde ausgetragen worden. Am vergangenen Sonntag gelang Vestia Disteln die erste Überraschung. Der Landesligist warf Oberliga-Spitzenklub Sportfreunde Lotte mit einem 2:1-Sieg aus dem Wettbewerb.