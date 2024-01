WDR-Sport Volleyballerinnen aus Aachen und Münster fahren Pleiten ein Stand: 24.01.2024 22:20 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen haben sowohl die Ladies in Black Aachen als auch der USC Münster Niederlagen kassiert.

So unterlagen am Mittwoch (24.01.2024) die Ladies in Black den Tabellenführerinnen des MTV Stuttgart mit 0:3 (12:25, 19:25, 20:25). Beim besten Team der Liga, das wegen der besseren Satzbilanz als Verfolger Schwerin (beide 41 Punkte) an der Spitze steht, hatte Aachen erstmal nichts zu melden. Die Ladies steigerten sich in den anderen beiden Sätzen, boten dem MTV die Stirn und zeigten einige sehenswerte Spielzüge, doch die Stuttgarter Qualität war einfach größer.

USC Münster geht über vier Sätze gegen Wiesbaden

Über vier Sätze und insgesamt 103 Minuten mussten später am Abend die Spielerinnen des USC Münster gehen. Die Münsteranerinnen unterlagen dem VC Wiesbaden mit 1:3 (23:25, 19:25, 16:25, 25:27).

In der Tabelle verpasste der USC damit die Rückeroberung von Platz acht, den die Ladies in Black belegen. Tabellenschlusslicht ist weit abgeschlagen der sieglose VC Neuwied.