Volleyball USC Münster verpasst Überraschung gegen Stuttgart Stand: 28.03.2024 21:15 Uhr

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen ist der USC Münster im Viertelfinale der Playoffs ausgeschieden.

Das Team von Trainerin Lisa Thomsen unterlag am Donnerstag auch im zweiten Spiel der "Best of three"-Serie gegen den deutschen Meister und Pokalsieger MTV Stuttgart glatt mit 0:3 (19:25, 18:25, 22:25). Das erste Spiel in Stuttgart hatte Münster am Samstag mit 1:3 (19:25, 28:26, 18:25, 20:25) verloren.

In der Runde der letzten vier trifft Stuttgart entweder auf den Dresdner SC oder den 1. VC Wiesbaden (1:1). Damit träumen die Schwäbinnen weiter vom Gewinn des nationalen Doubles. Anfang März hatte sich Stuttgart im Finale des DVV-Pokals gegen den SC Potsdam durchgesetzt. Auch der Vizemeister steht bereits im Halbfinale und trifft dort auf den Hauptrunden-Ersten SSC Palmberg Schwerin.