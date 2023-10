Handball-Bundesliga VfL Gummersbach - der Tabellenführer kommt Stand: 26.10.2023 11:04 Uhr

Nach der knappen Niederlage in Mannheim steht für den VfL Gummersbach das nächste Highlight an: Am Freitag geht's daheim im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer.

Es geht Schlag auf Schlag für den VfL Gummersbach: Nach der knappen Niederlage in Mannheim bei den Rhein-Neckar Löwen begrüßen die Oberbergischen den Tabellenführer Füchse Berlin.

Nach einer bis zum Schluss spannenden Partie mit einem stets engen Zwischenstand mussten sich die Gummersbacher am Sonntagnachmittag den Rhein-Neckar Löwen nur knapp mit 26:28 geschlagen geben.

"Die Partie gegen die Löwen war nicht unser bestes Spiel. Wir haben es schon analysiert und wissen, was wir gut gemacht haben, aber auch welche Sachen nicht gut waren. Aus unseren Fehlern können wir viel lernen. Das wird uns in den nächsten Spielen helfen", resümiert VfL-Torhüter Tibor Ivanišević . Aktuell belegen die Gummersbacher mit 11:9 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Füchse Berlin - makellose Bilanz zum Saisonstart

Am Freitag kommt es zum Duell gegen die in der Bundesliga bislang ungeschlagenen Füchse. "Berlin hat zwar eine unglaubliche Qualität, aber für uns ist das nur mehr Motivation, um vor heimischer Kulisse ein hervorragendes Spiel abzurufen und unser ganzes Potenzial zu zeigen. Wir wollen die Siegesserie von Berlin unterbrechen", zeigt sich der erfahrene Gummersbacher Keeper bereits im Kampfmodus: "Mit unseren Fans im Rücken erwarte ich ein großartiges Spiel in unserer Halle!"

Die Füchse Berlin sind mit zehn Siegen perfekt in die Saison 2023/24 gestartet. Dabei lässt sich nicht nur die Bilanz von 20:0 Punkten, sondern vor allem die Art und Weise, wie sie in ihren Spielen bisher aufgetreten sind, sehen. In den Topspielen gegen die Teams aus Magdeburg, Mannheim und zuletzt Melsungen präsentierte sich das Team von Trainer Jaron Siewert in einer bestechenden Form und siegte jeweils deutlich vor heimischer Kulisse in der Max-Schmeling-Halle.

Tolle Abwehr, starker Angriff

Die Gründe für den diesjährigen Erfolg lassen sich schnell finden: Mit einem der besten Abwehrspieler der Bundesliga, Max Darj, stellen die Füchse eine starke Defensive, haben mit Torhüter Dejan Milosavljev einen Rückhalt der Extraklasse im Tor und mit Mathias Gidsel einen absoluten Ausnahmespieler im Angriff.

"Wir können sicher ein Spiel mit viel Tempo erwarten. Dass Berlin bis jetzt noch ungeschlagen ist, sagt alles über ihre Qualität aus. Sie haben auf jeder Position sehr gute Spieler mit viel Erfahrung, aber wir werden gut vorbereitet sein, so dass wir unsere beste Leistung bringen können", so Ivanišević.