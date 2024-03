WDR-Sport VfL Bochum schickt U21 ins Rennen Stand: 27.03.2024 14:35 Uhr

Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat zur Saison 2024/25 eine neue U21 gemeldet. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) bestätigte dies und kündigte an, die Mannschaft in der Oberliga Westfalen einzugliedern. Die Eingruppierung habe das Präsidium in dieser Woche einstimmig in einem schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen.

Oberliga Westfalen startet mit 19 Mannschaften

Nachteile für die anderen Oberligisten sollten dadurch nicht entstehen. Nach jetzigem Stand würden in der Oberliga in der neuen Saison 19 Teams starten. Erst in der Auf- und Abstiegsregelung 2025/26 solle eine entsprechende Regelung getroffen werden, wonach die Liga 2026/27 wieder die gewohnte Sollstärke von 18 Mannschaften aufweise.

"Der frühzeitige Wettkampf im Seniorenbereich ist ein elementarer Baustein in der Entwicklung von talentierten Spielern. Durch einen ganzheitlichen Ansatz werden wir den Übergangsbereich so stärken und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Spieler in den Profibereich zu bringen", sagte VfL-Geschäftsführer Patrick Fabian.

Junge Spieler brauchen Körperlichkeit in den Zweikämpfen.

Talentwerk-Leiter Heiko Butscher

Auch der Sportliche Leiter des Bochumer Talentwerks freut sich, bei der Entwicklung von Spielern mehr Möglichkeiten zu bekommen: "Der Fußball im Herrenbereich ist ein komplett anderer Fußball als im Jugendbereich. Die jungen Spieler brauchen Körperlichkeit in den Zweikämpfen, brauchen Erwachsenenfußball", so Heiko Butscher. Perspektivspieler sollen durch die neue U21 optimale Rahmenbedingungen bekommen. Der Verein versuche, "auf jeder Position Alternativen zu schaffen".

Der VfL Bochum hat mit seiner zweiten Mannschaft nach dem Abstieg aus der Regionalliga West 2015 nicht mehr am Spielbetrieb teilgenommen.