WDR-Sport Verler Höhenflug hält auch in Mannheim an Stand: 24.11.2023 20:50 Uhr

Der SC Verl eilt in der 3. Liga weiter von Erfolg zu Erfolg. Beim SV Waldhof Mannheim holten die Ostwestfalen am 16. Spieltag trotz Rückstand den vierten Sieg in Serie.

Der 2:1-Erfolg (1:0) am Freitagabend war gleichzeitig das achte Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. Vier Siege im Stück waren dem SCV zuvor in der 3. Liga noch nie gelungen. Mit dem Sieg haben sich die Verler vorrübergehend auf den dritten Rang geschoben.

Kenndy Okpala brachte Mannheim in der 12. Minute zunächst in Führung. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und den Toren von Oliver Batista Meier (49.) und Lars Lokotsch (63.) drehten die Verler die Partie.

Für den Waldhof läuft es dagegen in die entgegengesetzte Richtung. Die Mannheimer sind nun seit acht Ligaspielen ohne Sieg und rutschten bleiben auf Rang 18 der Tabelle.

Starke Mannheimer Anfangsphase

Von verunsicherten Mannheimern war in den Anfangsphase aber wenig zu sehen. Stattdessen war der Waldhof die Mannschaft, die mit der breiteren Brust auftrat. Vom Start weg drückten die Mannheimer die Gäste hinten rein und gingen folgerichtig nach zwölf Minuten in Führung. Per Lockl spielte den Ball von der linken Seite flach und scharf an den Fünfmeterraum, Okpala setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und drückte den Ball aus kurzer Distanz über Linie.

War Verl nun aufgewacht? Nein. Stattdessen erspielte die Mannheim weitere Chancen. Die beste vergab Julian Rieckamm, der den Ball aus fünf Metern freistehend über die Latte köpfte.

Verl kam erst gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und fand nun immer öfter den Weg nach vorne. Richtig gefährlich wurde es aber erst in der 43. Minute, als Maximilian Wolfram nach Pass von Batista Meier beim Abschluss noch entscheidend gestört wurde.

Lokotsch an die Latte

Verls Trainer Alexander Ende reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit Stürmer Lars Lokotsch. Und das hätte sich fast direkt bezahlt gemacht, aber Lokotsch traf in der 48. Minute nach einer Ecke von Batista Meier nur die Latte.

Aber nur wenige Sekunden später durften die Verler doch jubeln: Nach einem langen Einwurf landete der Ball bei Batista Meier, der Waldhof-Torwart Jan-Christoph Bartels umkurvte und aus spitzem Winkel einschob (49.).

Die Ostwestfalen waren in der zweiten Hälfte nun die deutlich bessere Mannschaft. In der 59. Minute verpasste Maximilian Wolfram das 2:1, als er per Kopfball nur die Latte traf.

Lokotsch trifft - Unbehaun rettet

Nur vier Minuten später stand es dann trotzdem 2:1 für Verl. Wieder hatte Batista Meier seine Füße im Spiel, als er einen Ball im Strafraum artistisch annahm und direkt weiter vor das Tor leitete. Dort stand Lokotsch richtung und musste nur noch einschieben (63.).

Mannheim investierte in den Schlussminuten noch einmal mehr nach vorne. Und in der 87. Minute war der Verler Sieg noch einmal in Gefahr. Doch SCV-Torwart Luca Unbehaun lenkte einen Kopfball von Pascal Sohm noch an den Pfosten und sicherte den Ostwesfalen die drei Punkte.

Weiter geht es für den SC Verl am 3. Dezember (13.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Tabellenfürher Dynamo Dresden. Waldhof Mannheim empfängt an Tag zuvor (14 Uhr) den FC Ingolstadt.