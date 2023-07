WDR-Sport Tischtennis-Team um Qiu holt Gold bei Europaspielen Stand: 01.07.2023 21:26 Uhr

Die deutschen Tischtennis-Spieler sind ihrer Favoritenrolle bei den Europaspielen in Krakau erneut gerecht geworden.

Durch das 3:1 nach Spielen im Klassiker gegen Schweden holte das Männer-Team mit dem Düsseldorfer Europameister Dang Qiu, Patrick Franziska und Dimitrij Ovtcharov am Samstagabend Gold. Wie schon im Halbfinale gegen Portugal (3:1) verlor die DTTB-Auswahl zunächst das Doppel mit Ovtcharov/Franziska, stellte in den Einzelduellen aber stets den Sieger. Routinier Ovtcharov (34) setzte gegen Anton Källberg den Schlusspunkt.

Superstar Timo Boll kam wie in den vorangegangenen Turnierspielen gegen Belgien (3:0) und Portugal nicht zum Einsatz. Die Rückkehr des 42 Jahre alten Rekord-Europameisters an die Platte ist damit erst einmal verschoben. Wegen einer Verletzung an seiner linken Schulter hatte die frühere Nummer eins der Welt letztmals Ende Februar in einem Pflichtspiel aufgeschlagen.

Im Team-Finale der Frauen unterlagen Nina Mittelham, Shan Xiaona und Han Ying unmittelbar vor dem Männer-Endspiel 2:3 gegen Rumänien. Im Mixed hatte Mittelham gemeinsam mit Qiu bereits Gold gewonnen.

Silber im Judo

Eine Silber-Medaille unter NRW-Beteiligung gab es Samstag für die deutschen Judoka bei der Mixed-Team-EM im Rahmen der Europaspiele. Die einzige Niederlage gab es für Miriam Butkereit (Glinde), Martin Matijass (Düsseldorf), Renee Lucht (Hamburg), Erik Abramov (Potsdam), Pauline Starke (Hannover) und Jano Rübo (Bonn) beim 1:4 im Finale gegen den neuen Europameister Georgien.

Auch ohne den Olympia-Zweiten Eduard Trippel und die Olympia-Dritte Anna-Maria Wagner hatte das Team zuvor jeweils im Best-of-seven-Modus nacheinander Österreich (4:1), Ungarn (4:3) und die Niederlande (4:2) bezwungen.