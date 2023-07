WDR-Sport Testspiele: MSV Duisburg und RWE feiern Testspielsiege Stand: 08.07.2023 19:14 Uhr

Der MSV Duisburg hat auch das zweite Testspiel innerhalb von zwei Tagen für sich entschieden.

Einen Tag nach dem 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Bocholt setzten sich die Meidericher am Samstag mit 4:0 (1:0) beim Oberligisten Sportfreunde Hamborn 07 durch. Julian Hettwer brachte den MSV in der 22. Minute in Führung, musste später nach einem Zusammenprall aber verletzt raus.

König-Hattrick in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel erzielte Phillip König einen lupenreinen Hattrick mit Treffern in der 76., 83. und 90+1. Minute. "Unsere Woche war lang, die Temperatur war ein wenig wärmer als gestern – das hat man der Intensität des Spiels angemerkt", sagte Trainer Torsten Ziegner. "Unser Wochenziel haben wir erreicht. Auch wenn wir gegen einen Oberligisten gespielt haben: Die Arbeit gegen den Ball war heute gut."

Beim Sieg gegen Regionalligist Bocholt am Freitagabend erzielten Rolf Feltscher (68.), Marvin Bakalorz (72.) und Hamza Anhari (90.) die Treffer.

RWE gewinnt im Stadtduell

Auch Rot-Weiss Essen hat am Samstag einen klaren Testspielerfolg gefeiert. Im Stadtduell mit ETB SW Essen setzte sich RWE mit 5:2 durch. Moussa Doumbouya (7./Foulelfmeter, 21.), Nils Kaiser (37.), Ron Berlinski (50.) und Thorben Müsel (59.) erzielten die Treffer für den Favoriten. Niko Bosnjak (63.) und Clinton Emmanuel Williams (90.) waren für den Oberligisten

Verl mit Remis gegen Havelse

Keinen Sieger gab es im Testspiel des SC Verl gegen den TSV Havelse. Das Spiel in Barsinghausen endete 1:1. Hendrik Mittelstädt erzielte den Treffer für die Ostwestfalen.