WDR-Sport Tennis: Altmaier und Niemeier jeweils eine Runde weiter

Tennis: Altmaier und Niemeier jeweils eine Runde weiter Stand: 01.08.2023 17:41 Uhr

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel ins Achtelfinale eingezogen.

Der 24-Jährige aus Kempen gewann am Dienstag sein Erstrundenmatch gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler nach 2:13 Stunden mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. In der nächsten Runde trifft Altmaier, der in Österreich als Nummer acht der Setzliste antritt, auf den Kolumbianer Daniel Elahi Galan.

Jule Niemeier in Aktion

Jule Niemeier schaffte beim WTA-Turnier in Prag den Einzug in die zweite Runde. Die 23-Jährige aus Dortmund setzte sich am Dienstag in der tschechischen Hauptstadt in ihrem Auftaktmatch ohne viel Mühe 6:2, 6:3 gegen die Britin Heather Watson durch. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft Niemeier nun auf Kateryna Baindl aus der Ukraine.