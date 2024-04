WDR-Sport TBV Lemgo Lippe verpasst Punktgewinn in Leipzig knapp Stand: 07.04.2024 13:43 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe ist haarscharf an einem Punktgewinn beim SC DHfK Leipzig vorbeigeschrammt. Dabei gaben die Lipper in der zweiten Halbzeit eine Führung aus der Hand.

Der TBV unterlag am Sonntag in Leipzig mit 28:29 (16:12) und kassierte damit die dritte Pleite in Serie. In der Tabelle rutscht der TBV mit nun 21:35 Punkten nach 28 Spielen auf den zwölften Rang ab. Leipzig steht bei 25:27 Punkten und ist Achter.

Lukas Hutecek vom TBV war mit acht Treffern bester Werfer der Partie, Nicolai Theilinger steuerte fünf Tore bei. Bester Schützer der Gastgeber war Lukas Binder mit sechs Toren bei sechs Versuchen.

Abwechslunsgreiche erste Halbzeit

Der erste Durchgang war abwechslungsreich, weil immer wieder eines der Teams einen Lauf hatte. Der TBV erwischte einen schwachen Start und lag nach drei Minuten bereits mit 4:1 zurück. MItte der erste Halbzeit kämpfte sich Lemgo dank Paraden von Torwart Finn Zecher und einer Zeitstrafe gegen den Gastgeber wieder heran. Jan Brosch traf zum 7:7.

Jetzt waren aber wieder die Leipziger am Zug und starteten einen neuen Lauf. Luca Witzke stellte auf 11:8 für die Gastgeber. Das letzte Wort in Halbzeit eins hatten aber wieder die Lipper. Erst brachte Leve Carstensen mit seinem Treffer zum 13:12 Lemgo zum ersten Mal in Führung. Bis zur Halbzeit-Sirene konnte sich der TBV sogar noch auf 16:12 absetzen, auch dank der Paraden von Urh Kastelic, der für Zecher im Tor stand.

Doch in der zweiten Halbzeit wechselte das Momentum natürlich wieder. Luca Witzke brachte Leipzig nach 38 Minuten auf 19:20 heran. Lemgo konnte die Führung zunächst jedoch behaupten. Das änderte sich zehn Minuten vor dem Ende. Lemgo Lippes Leon Petrovsky musste für zwei Minuten vom Feld. Das nutzte Leipzig zum Ausgleich. Lemgo fehlte nur das Wurfglück, dazu schlichen sich technische Fehler ein. Leipzigs Simon Ernst traf aus der eigenen Hälfte ins leere Tor zum 27:25 für die Gastgeber. Im direkten Gegenzug parierte Domenico Ebner einen Siebenmeter.

Dramatische Schlussphase

Geschlagen war der TBV aber noch nicht. Aber der TBV nutzte seine Chancen nicht. Carstensen warf freistehend über das Tor und verpasste den Ausgleich. Kurz vor dem Ende war es dann Kastelic, der den TBV mit einer Parade gegen Franz Semper im Spiel hielt. Das nutzte Emil Buhl Lærke für den Treffer zum 28:28. Kastelic ging für den Angriff auf die Bank, damit der TBV im Angriff in Überzahl agieren konnte. Doch das sollte sich rächen. Denn nur fünf Sekunden nach dem Ausgleich und 22 Sekunden vor Spielende ging Leipzig schon wieder un Führung - Kastelic war nicht rechtzeitig zurück im Tor.

Die letzte Chance hatte aber der TBV. Nicolai Theilinger fand jedoch keine Lücke, sodass Lemgo Lippe der Punktgewinn verwehrt blieb.

Weiter geht es für den TBV am Donnerstag, den 18. April, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Leipzig reist drei Tage später (21.04., 16.30 Uhr) zum HC Erlangen.