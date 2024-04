WDR-Sport TBV Lemgo Lippe gelingt Sieg gegen Hannover-Burgdorf Stand: 18.04.2024 20:42 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat im für ihn sportlich bedeutungslosen Spiel der Handball-Bundesliga gegen Hannover-Burgdorf einen Heimsieg gefeiert.

Der TBV Lemgo Lippe hat in der Handball-Bundesliga beim 28:23 (14:10) gegen die TSV Hannover-Burgdorf einen Heimsieg eingefahren. Sportlich geht es für die Westfalen um nichts mehr - den Klassenerhalt hat der TBV sicher, in Richtung Europa kann es nicht mehr gehen.

Dennoch zeigte Lemgo Lippe von Beginn an eine engagierte Leistung gegen die leicht favorisierten Gäste aus Niedersachsen. Nach zehn Minuten markierte Samuel Zehnder das 7:3 und ließ die Hoffnung auf den Heimsieg erstmal aufblühen. In der Folge liefen die Hannoveraner stetig einem Rückstand hinterher. Immer wenn die Gäste wieder näher kamen, hatte der TBV die passende Antwort. So ging es mit 14:10 in die Pause.

Entscheidung zehn Minuten vor Schluss

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an diesem Bild zunächst wenig. Erst Mitte des zweiten Durchgangs kämpfte sich Hannover zurück in die Partie und glich beim 18:18 das Spiel aus. Doc h der TBV steigerte sich wieder und zog erneut auf zwei Tore davon. Rund zehn Minuten vor dem Ende entschied Lemgo Lippe endgültig die Partie. Jan Brosch brachte den TBV vier Treffer voraus. Danach war der Wille von Hannover gebrochen und die Gastgeber siegten letztlich verdient.

In der Tabelle bleibt lemgo Lippe mit 23:35 Punkten im Tabellen-Mittelfeld. Hannover-Burgdorf ist aktuell mit einer Bilanz von 32:26 Tabellen.-Siebter.