WDR-Sport Struff stürmt ins Endspiel von München Stand: 20.04.2024 16:15 Uhr

Jan-Lennard Struff hat nach einer glanzvollen Doppel-Schicht seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour vor Augen.

Der 33 Jahre alte Warsteiner fegte am Samstag bei den BMW Open in München überraschend schnell und souverän im Halbfinale über Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark hinweg und steht nach einem 6:2, 6:0 am Sonntag (13.30 Uhr/BR) wie 2021 im Endspiel.

Sieg nach 45 Minuten

Struff, der gegen den an Nummer drei gesetzten Taylor Fritz aus den USA zum vierten Mal um seinen ersten Turniersieg spielen wird, gestaltete sein Duell mit Rune zur Begeisterung des Publikums erstaunlich einseitig. Mit druckvollem Spiel trieb er den Weltranglistenzwölften, der in den beiden vergangenen Jahren beim MTTC Iphitos gewonnen hatte, von einer Verlegenheit in die andere. Nach nur 45 Minuten und dem ersten Matchball war der Sieg perfekt.

Zweites Spiel, zweiter Sieg am Samstag

Nur gut drei Stunden vor dem Beginn seines Halbfinales hatte Struff erst sein am Freitag wegen Dunkelheit abgebrochenes Viertelfinale beenden können. Nach der Wiederaufnahme bei einem Stand von 7:5, 3:1 besiegte er Felix Auger-Aliasimme aus Kanada mit kompromisslosem Spiel 6:4 im zweiten Satz. Ursprünglich war zwischen den beiden Matches auch noch sein Halbfinale im Doppel mit Andreas Mies angesetzt, dies wurde aber erst mal verschoben.