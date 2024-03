WDR-Sport Springreiter Ehning zum Auftakt der Global Champions Tour auf Platz drei Stand: 02.03.2024 19:02 Uhr

Springreiter Marcus Ehning ist mit einem dritten Platz in die neue Saison der Global Champions Tour gestartet.

Beim Auftaktspringen am Samstag in Doha musste sich der Borkener mit Coolio im Stechen nur dem späteren Sieger Abdel Said (Belgien/Bonne Amie) und dem zweitplatzierten Harry Allen (Irland/Calculatus) geschlagen geben.

Insgesamt hatten sich vier von sechs deutschen Startern für den zweiten Umlauf des Grand Prix in Katar qualifiziert. Christian Kukuk (Riesenbeck) wurde auf Checker Sechster, Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) auf Carla Neunter. Christian Ahlmann (Marl) belegte auf Mandato den zehnten Platz.

Reines Frauen-Team mit Sieg am Freitag

Schon am Freitag hatte sich die erste reine Frauenmannschaft "Cannes Stars powered by Iron Dames" den Sieg in der Teamwertung geholt. Mit am Start für das Trio waren Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi und Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Singclair. "Mir fehlen die Worte. Wir sind so glücklich, es war großartiges Teamwork", sagte Meyer-Zimmermann nach dem Erfolg.

Nächste Station der mit 36 Millionen Euro dotierten Global Champions Tour ist vom 3. bis zum 6. April Miami Beach im US-Bundesstaat Florida. Im Juli gastiert die am höchsten dotierte Serie des Reitsports im westfälischen Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Beerbaum.