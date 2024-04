WDR-Sport Sieg in Paderborn - Alemannia Aachen kurz vor dem Aufstieg Stand: 20.04.2024 15:56 Uhr

Nach einem Sieg beim SC Paderborn II steht Alemannia Aachen kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga.

Die Alemannia setzte sich am Samstag mit 1:0 (1:0) beim SC Paderborn II durch und kann nächste Woche mit einem Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt (Samstag, 14 Uhr) den Aufstieg perfekt machen. Der Vorsprung auf Verfolger Wuppertaler SV beträgt 14 Punkte, doch der WSV hat noch ein Nachholspiel in der Hand und könnte Aachen rechnerisch noch einholen - was aber äußerst unwahrscheinlich ist.

Töpken erzielt "goldenes" Tor für Aachen

Nach Spielbeginn hatte Paderborn deutlich mehr Ballbesitz als die Gäste, vor beiden Toren war aber wenig los. Aachen nutzte seine erste nennenswerte Möglichkeit zur Führung. Bastian Müller eroberte wenige Meter vor dem Paderborner Strafraum den Ball, der zu Thilo Töpken (25.) kam. Der Angreifer fackelte nicht lange und traf aus rund 20 Metern zum 1:0. Sonst gab es bis zur Halbzeitpause kaum Strafraumszenen.

Auch in der zweiten Hälfte investierte Paderborn viel - es mangelte jedoch an Ideen und Durchschlagskraft, um die solide Aachener Defensive zu gefährden. In der 69. Minute hatte Moritz Flotho eine Riesenchance für den SCP, doch seinen Schuss aus etwa zehn Metern wehrte Alemannia-Keeper Marcel Johnen stark ab. In der 84. Minute rettete Johnen seinem Team erneut den Sieg, als er bei einem Kopfball aus kürzester Distanz erneut glänzend reagierte.

WSV-Heimspiel kurzfristig abgesagt

Den Aufstieg in die 3. Liga konnten die rund 3.700 mitgereisten Alemannia-Fans allerdings noch nicht feiern. Denn das für Samstag angesetzte Heimspiel des Wuppertaler SV gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf wurde am Morgen kurzfristig abgesagt. Nach Angaben des WSV ist eine Infektionswelle mit einem "höchstinfektiösen Magen-Darm-Virus" der Grund für die Absage. Man wolle damit "Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten" sowie ihrer Familien schützen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Wichtiger Punkt für Gladbach II

Im Tabellenkeller sicherte sich Borussia Mönchengladbach einen wichtigen Punkt beim 0:0 gegen den FC Gütersloh und behauptete Platz 14, der auf jeden Fall zum Klassenerhalt reichen würde. Der Tabellen-16. FC Wegberg-Beeck unterlag dagegen trotz Führung mit 2:3 (2:1) gegen den SC Wiedenbrück. RW Ahlen kassierte eine 0:5 (0:0)-Klatsche beim FC Bocholt, rutschte auf den letzten Platz ab und hat sechs Punkte Rückstand auf den SV Lippstadt.

Das bisherige Schlusslicht Velbert meldete sich am Samstag mit mit einem 3:0 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Köln II zurück und hat nun als Vorletzter fünf Punkte Rückstand auf Lippstadt.

Big Points für Lippstadt im Abstiegskampf

Dominik Florian Klann vom SV Lippstadt

Der Tabellen-15. Lippstadt hatte bereits am Freitag einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf beim SV Rödinghausen erzielt. Lippstadt siegte durch zwei späte Tore noch mit 3:2 (1:2) und verbesserte sein Punktekonto auf 30 Zähler. Damit liegt der SV fünf Punkte vor Wegberg-Beeck.

Jeff-Denis Fehr (8./9.) hatte Rödinghausen mit zwei frühen Treffern in Front geschossen. Ibrahim Kaba (13.) erzielte den schnellen Anschluss, ehe Maximilian Franke (82./83.) mit einem späten Doppelpack die Partie zu Gunsten des Abstiegskandidaten drehte.

Im zweiten Spiel am Freitagabend trennten sich Schalke II und Rot-Weiß Oberhausen mit 1:1 (0:0). Die Tore markierten Kelsey Owusu Aninkorah-Meisel (60.) für Schalkes Reserve und Tanju Öztürk (89.) für RWO.