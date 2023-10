WDR-Sport Schalke mit"Ideen im Kopf" aber ohne Tempelmann gegen St. Pauli Stand: 30.10.2023 18:39 Uhr

Nach dem sehnsüchtig erwarteten Sieg am vergangenen Wochenende in der 2. Bundesliga gilt es für Schalke 04 nur wenige Tage später an die Leistung anzuknüpfen. In der zweiten Runde des DFB-Pokal wartet St. Pauli.

"Ich bin sehr glücklich, da wir diesen Sieg gebraucht haben. Denn vor dem Spiel lag viel Druck auf uns", sagte ein sehr erleichterter Karel Geraerts am vergangenen Samstag. Der 3:2-Heimsieg gegen Hannover 96 war der erste Erfolg nach zuvor vier Niederlagen am Stück.

St. Pauli ungeschlagener Tabellenführer

Viel Zeit zur Freude bleibt den Königsblauen allerdings nicht. Zum einen gibt es dafür auch nicht wirklich einen Anlass - mit zehn Punkten rangiert S04 weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz.

Zum anderen wartet am Dienstag (18 Uhr) das Top-Team der 2. Liga. Der FC St. Pauli steht mit 23 Punkten ganz oben an der Tabelle und ist nach elf Spielen noch ungeschlagen. "St. Pauli ist sehr gut drauf. Und das schon seit vielen Wochen", sagt Schalke-Trainer Geraerts, der sich auf ein intensives Spiel einstellt: "Wir werden sicherlich in einigen Phasen der Partie auch leiden müssen."

Lino Tempelmann ist gesperrt

In der Liga sind sich die beiden Teams in dieser Saison bereits begegnet. Ende September gewannen die Hamburger zu Hause 3:1. Und auch am Dienstag ist Schalke zu Gast am Millerntor. Karel Geraerts hat dennoch vollstes Vertrauen in seine Mannschaft: "Wenn wir alles abrufen, was in uns steckt, dann haben wir eine Chance. Ich glaube an die Mannschaft."

Mit Lino Tempelmann muss der 41-Jährige am Dienstag allerdings auf einen seiner Leistungsträger verzichten. Tempelmann war nicht nur aufgrund seines Treffers am Samstag gegen Hannover einer der besten Akteure auf dem Platz. Aufgrund einer Gelb-Roten Karte in der ersten Runde des DFB-Pokals (3:1 gegen Eintracht Braunschweig) reist der 24-Jährige nicht mit in die Hansestadt.

Zuletzt zweimal Pokal-Aus in Runde Zwei

"Das ist schade für uns, da Lino zuletzt gut drauf war. Aber ich habe bereits einige Ideen im Kopf, wie wir seinen Ausfall kompensieren können", sagt Geraerts.

Der Einzug ins Pokal-Achtelfinale wäre für S04 nicht nur ein finanzieller Segen. Auch für den Kampf im Tabellenkeller würde ein zweiter Sieg in Folge neuen Auftrieb geben. In den beiden vergangenen Jahren war für S04 jeweils in der zweiten Runde Schluss.