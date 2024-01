WDR-Sport Preußen gegen Essen - der nächste Klassiker im Westen Stand: 26.01.2024 10:06 Uhr

Preußen Münster hat in diesen Wochen einen Ligakracher nach dem anderen im Programm. Sonntag geht's gegen den alten Rivalen RW Essen.

Preußen gegen Essen - es ist ein echter Kracher im Fußball-Westen. Interessanterweise hat sich diese Partie dabei erst im untersten Profifußball zu einem solchen Highlight entwickelt. Die enorme Rivalität entstand vor allem deshalb, weil sich beide Vereine in den letzten Jahren einen erbitterten Aufsteigskampf in der Regionalliga West geliefert hatten.

2022 war es, da entschied RWE diesen Kampf am Ende hauchdünn für sich, obwohl das Rückspiel nach einem Böllerwurf abgebrochen und am Ende für Münster gewertet wurde. Die Preußen mussten sich dennoch geschlagen geben, holten den Aufstieg ihrerseits aber ein Jahr später nach.

Topspiel in der Dritten Liga

Nun also findet das Duell eine Liga höher statt - es ist am Sonntag das Highlight am 23. Spieltag der Dritten Liga. Und vor allem Essen geht mit größter Vorfreude ins Spiel. RWE ist in der Liga glänzend platziert - nach dem hochverdienten 3:1-Erfolg über Viktoria Köln am vergangenen Dienstag liegt RWE auf Rang fünf der Tabelle - mit Schlagdistanz zu Platz drei, der zu Relegationsspielen in die 2. Liga berechtigen würde.

"Wir sind heiß wie Frittenfett", sagt Essens Kapitän Vinko Sapina vor der Partie im "Reviersport". Er freut sich auf ein temporeiches Spiel mit vollem Einsatz von beiden Seiten. "Münster hat eine starke Mannschaft. Sie spielen körperbetont und haben viel Geschwindigkeit. Wir werden Gas geben!"

Preußen wollen Revanche

Das Hinspiel hatte RWE vor rund fünf Monaten mit 1:0 gewonnen, Thomas Eisfeld war seinerzeit das Goldene Tor geglückt. Die Preußen wollen natürlich Revanche, das 1:1 zuletzt gegen Ingolstadt war zuletzt ein gutes Warmup für das Team.

Nicht mehr dabei sein wird gegen Essen allerdings einer der Aufstiegshelden. Andrew Wooten, der letzte Saison noch 16 Treffer erzielt hatte, hat sich im Laufe dieser Woche verabschiedet. Der Angreifer hatte im Laufe dieser Spielzeit nur noch eine Neberolle gespielt, kam über Teilzeiteinsätze nicht mehr hinaus.

Ausverkaufte Bude an der Hammer Straße

Die Partie gegen Essen ist im Übrigen schon seit Wochen ausverkauft - 11.744 Zuschauer werden dabei sein - nach dem Derby gegen Bielefeld vor zehn Tagen also die zweite volle Bude an der Hammer Straße. Angepfiffen wird am Sonntag um 13.30 Uhr.