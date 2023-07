15 Millionen Euro Ablöse Offiziell: Bayerns Sabitzer wechselt zum BVB Stand: 24.07.2023 19:46 Uhr

Borussia Dortmund holt Marcel Sabitzer vom FC Bayern München. Der Österreicher war zuletzt nach England ausgeliehen und spielte in den Planungen der Münchner keine Rolle mehr.

Vizemeister Borussia Dortmund hat sich wie erwartet mit Marcel Sabitzer von Bayern München verstärkt. Das teilte der BVB am Montagabend mit. Der österreichische Nationalspieler unterschrieb bei den Westfalen einen Vertrag bis 2027. Medienberichten zufolge soll die Borussia dem Titelrivalen rund 15 Millionen Euro Ablöse überweisen.

"Marcel entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: "Er ist physisch stark und strahlt zudem eine Menge Torgefahr aus."

In München keine Perspektive

Der 29-jährige Sabitzer hatte beim FC Bayern trotz eines Vertrags bis 2025 keine Perspektive mehr. Seit seinem Wechsel im August 2021 von RB Leipzig absolvierte Österreichs Vize-Kapitän 54 Pflichtspiele für die Münchner, die meisten davon als Einwechselspieler, und erzielte dabei zwei Tore.

In der vergangenen Rückrunde war Sabitzer an Manchester United ausgeliehen, Englands Rekordchampion sah jedoch von einer festen Verpflichtung ab.

BVB-Zentrale mit Sabitzer und Nmecha

Nach den Abgängen im Mittelfeld von Jude Bellingham (Real Madrid), Raphael Guerreiro (FC Bayern) und Mo Dahoud (Brighton & Hove Albion) dürfte Sabitzer eine wichtige Rolle in der Zentrale von BVB-Trainer Edin Terzic einnehmen. Dort soll er neben dem rund 30 Millionen Euro teuren ehemaligen Wolfsburger Felix Nmecha Regie führen.

Sabitzer wird dem BVB-Kader, der am Montag zu einer Testspielreise in die USA aufgebrochen war, am Dienstag genauso wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nachreisen.