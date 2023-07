WDR-Sport Neuzugang Vermeij trifft für Düsseldorf im Testspiel Stand: 08.07.2023 17:06 Uhr

Im zweiten Testspiel von Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Neuzugang Vincent Vermeij sein erstes Tor erzielt.

Der Angreifer, der vom Drittligisten SC Freiburg II an den Rhein gewechselt war, erzielte am Samstag beim Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig in der 42. Minute den 1:0-Siegtreffer. Gespielt wurde über 45 Minuten.

Anschließend kam Düsseldorf im zweiten Test gegen den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zu einem 1:1. Daniel Ginczek (20.) brachte die Rot-Weißen in Führung, ehe Kwasi Okyere Wriedt (31.) per Elfmeter ausglich. Das erste Testspiel gegen den Landesligisten TuRU Düsseldorf hatte die Fortuna vor einer Woche mit 6:2 gewonnen.