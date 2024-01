WDR-Sport Nach Houtepen-Ausfall: Battermann verstärkt TBV-Rückraum Stand: 24.01.2024 14:02 Uhr

Die schwere Verletzung von Rückraumspieler Thomas Houtepen hat den TBV Lemgo Lippe zum Handeln gezwungen. Ersatz fand der Verein nun im Norden des Landes.

Der TBV Lemgo hat auf die schwere Verletzung seines Rückraumspielers Thomas Houtepen reagiert. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt Ben-Connar Battermann mit sofortiger Wirkung vom THW Kiel zum Tabellenzwölften. Der gebürtige Lemgoer verstärkt das Team von Trainer Florian Kehrmann bis zum Saisonende.

Battermann freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich sehe in Lemgo optimale Voraussetzungen für meine weitere Entwicklung und wollte diese große Chance unbedingt nutzen", so der 19-Jährige. "Der TBV ist in meinen Augen einer super Adresse für junge Spieler und hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, Talente auf das nächste Level zu heben."

Und auch Kehrmann ist glücklich über die schnelle Lösung: "Connar ist ein großes Talent im linken Rückraum, verfügt über ein starkes Eins-gegen-Eins und über einen sehr guten Wurf." Der Coach freute sich zudem darüber, dass man die entstandene Lücke "mit der Verpflichtung eines waschechten Lemgoers" füllen konnte.

Houtepen fehlt die restliche Saison

Houtepen war beim EM-Spiel der Niederlande gegen Dänemark (27:39) nach einem Tor ohne Fremdeinwirkung unglücklich aufgekommen. Dabei erlitt der 21-Jährige einen Riss des vorderen Kreuzbandes und fällt für den Rest der Saison aus.