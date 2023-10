WDR-Sport Leverkusens "Weltklasse"-Wirtz verzaubert die Bundesliga Stand: 30.10.2023 11:30 Uhr

Bayer Leverkusens Dribbelkünstler Florian Wirtz verzaubert mit seinem magischen Solo-Treffer die Bundesliga. Sein Trainer Xabi Alonso, der schon viel gesehen hat, geriet ins Schwärmen.

"Das war brutal. Darüber werden wir noch lange sprechen", sagte der Trainer von Bayer Leverkusen nach dem einzigartigen Treffer: "Es war ein Dribbling, zwei Dribblings, drei Dribblings und dann das Tor. So eins habe ich noch ganz selten gesehen."

Mit seinem magischen Solo-Lauf zum 1:0 erinnerte der Ballkünstler an legendäre Treffer von Lionel Messi, Diego Maradona oder Augustine "Jay-Jay" Okocha.

Alonso: "Das ist etwas von Natur gegebenes"

Er selbst habe daran keinerlei Anteil, versicherte Xabi Alonso nach dem 2:1 des Bundesliga-Tabellenführers gegen den SC Freiburg: "Es gibt Dinge, die kann man niemandem beibringen. So auf kleinem Raum zu spielen, ist etwas von der Natur gegebenes. So etwas können nicht viele."

Florian Wirtz jubelt mit Jonas Hofmann und Jeremie Frimpong

Wirtz selbst wollte wie so oft nicht viel sagen über seine Leistung und sein Tor. Über Instagram meldete sich der Hochgelobte später dann doch zu Wort mit einem kurzen Statement. "Ich liebe dieses Team", schrieb der Nationalspieler zu einem Jubelbild nach seinem Mega-Tor.

Alonsos Kollege Christian Streich war dagegen ebenfalls höchst angetan. Streich hatte während der Partie am Spielfeldrand so wild gezetert, dass er kurz vor der Roten Karte gestanden hatte - doch ausgerechnet bei einem Gegentor ging dem Freiburger Trainer das Herz auf.

Streich: "Gut, dass sie uns nicht alle wegkaufen"

"Meinen Spielern kann ich da keinen Vorwurf machen. Florian Wirtz kannst du nicht verteidigen. Das ist einfach Weltklasse", sagte Streich und schwärmte ebenfalls: "Wir sollten froh sein, dass nicht alle in England sind. Dass sie uns nicht alle wegkaufen. Dass ein paar noch da sind."

Florian Wirtz gegen Freiburg beim Schuss

Doch das Traumtor zum 1:0 gegen das Freiburger Abwehr-Bollwerk (35.) war nur der Höhepunkt einer wunderbaren Woche für Wirtz, der selbst nach seiner Sternstunde am Sonntag - mal wieder - nicht sprechen wollte.

Schub für Wirtz durch die Nationalmannschaft

Drei Pflichtspiele, drei Gala-Vorstellungen, dreimal der Matchwinner - so lautete seine Bilanz. Die US-Reise mit der Nationalmannschaft, wo er unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann an der Seite des gleichaltrigen deutschen Hoffnungsträgers Jamal Musiala zweimal in der Startelf stand, scheint dem Jungstar noch einmal einen besonderen Schub gegeben haben.

Mit Leistungen wie in der abgelaufenen Englischen Woche ist Wirtz, den der FC Bayern und internationale Top-Clubs trotz eines bis 2027 laufenden Vertrages und einer wohl achtstelligen Ablösesumme längst umgarnen sollen, eine der großen Attraktionen der Bundesliga.

Torschütze und Vorbereiter

Beim 5:1 in der Europa League gegen Karabach Agdam war er am Donnerstag an den ersten vier Treffern direkt beteiligt. Und gegen Freiburg gelang ihm nicht nur das Dribbel-Tor mit 14 Ballkontakten, er bereitete auch das 2:0 von Jonas Hofmann (60.) mit einem Dribbling und starker Rückeroberung nach Ballverlust vor, er hatte einen Lattentreffer nach einem Solo und viele weitere glanzvolle Szenen.

Dass ihm die DFB-Tage in den USA Schwung gegeben haben «glaube ich auch», sagte Leverkusens Sportchef Simon Rolfes. Für ihn war aber das erste Spiel der abgelaufenen Woche in Wolfsburg der entscheidende Einschnitt. Wirtz hatte wegen der Reise- und Spielbelastung in Amerika eine Verschnaufpause bekommen, wurde nach einer Stunde eingewechselt und sogleich übernahm sein Team die Spielkontrolle.

Hradecky: "An Tagen wie diesen kaum zu stoppen"

Auch Leverkusens Keeper war voll des Lobes. "Sowas macht er auch manchmal mit mir im Training", sagte Lukas Hradecky mit Blick auf das Traumtor: "Auch an schwachen Tagen zeigt er überdurchschnittliche Leistungen. Und an Tagen wie diesen entscheidet er Spiele. Dann ist er kaum zu stoppen." Alonso erklärte, er sehe "einen Flo, der immer erwachsener wird. Er ist ein Spieler, der den Unterschied macht."