WDR-Sport Kyle Cumiskey verlängert bei der DEG Stand: 26.03.2024 13:57 Uhr

Der frühere Stanley-Cup-Sieger Kyle Cumiskey wird für weitere zwei Jahre für die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga spielen.

Die entsprechende Vertragsverlängerung mit dem 37 Jahre alten Kanadier gab die DEG am Dienstag bekannt. «Kyle gehört nach wie vor zu den besten Verteidigern der Liga», sagte Sportdirektor Niki Mondt. Der Verteidiger, der 2015 mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup gewann, spielt seit 2020 in Düsseldorf. In dieser Saison kam er nach langer Verletzung zurück und in 18 Spielen auf 16 Punkte.