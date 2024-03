WDR-Sport Kölner Haie starten auswärts in die Pre-Playoffs Stand: 04.03.2024 13:53 Uhr

Trotz Heimrechts starten die Kölner Haie mit einem Auswärtsspiel in die Playoff-Qualifikationsrunde.

Wie die Rheinländer am Montag mitteilten, sei der Spielrhythmus in Absprache mit der Liga, den betroffenen Klubs und den Hallen-Betreibern gedreht worden. Der Grund: In der Kölner Arena werden am Wochenende die deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport ausgetragen.

Gegner in der Mini-Serie ist entweder der letztjährige Vizemeister ERC Ingolstadt oder das Team der Nürnberg Ice Tigers. Die erste Mannschaft, die zwei Spiele gewinnt, zieht in die Runde der letzten acht ein.