WDR-Sport Kölner Haie ernennen Baldys zum Sportdirektor Stand: 24.04.2024 11:40 Uhr

Die Kölner Haie haben Matthias Baldys zum Sportdirektor ernannt. Er wurde vereinsintern an die Spitze des sportlichen Bereichs befördert.

Die Kölner Haie haben Matthias Baldys zum Sportdirektor ernannt. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch (24.04.2024) mitteilte, steht der 40-Jährige bisherige Direktor Hockey Operations nach seiner Beförderung "an der Spitze des sportlichen Bereichs".

"Es ist für uns die logische Konsequenz. Er hat den Aufgabenbereich – insbesondere die Zusammenstellung der Mannschaft und die operative Organisation des sportlichen Bereichs bereits in seiner Funktion als Direktor Hockey Operations in vielen Bereichen verantwortet und sehr gute Arbeit geleistet", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Trainersuche hat höchste Priorität beim KEC

Als derzeit dringlichste Aufgabe sieht Baldys die Suche nach einem Nachfolger für Chefcoach Uwe Krupp: "Hohe Priorität hat derzeit die Zusammenstellung eines neuen Trainerteams. Zugleich laufen viele Gespräche zur Kaderplanung für die Saison 2024/2025. Wichtige Grundpfeiler konnten wir hierbei bereits setzen."

Der in Kattowitz (Polen) geborene und in Wesel aufgewachsene Baldys war mit 14 Jahren zu den Haien gewechselt und hatte alle Jugendteams bis zur Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) durchlaufen. Zudem absolvierte er sein Diplom der Sportwissenschaften an der Sporthochschule in Köln. Seit 2012 arbeitete Baldys zunächst als Teammanager und anschließend als Sportdirektor für den EC Bad Nauheim, ehe er im Sommer 2021 zu den Haien zurückkehrte.