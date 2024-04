WDR-Sport KFC Uerdingen - der Kampf ums Überleben geht weiter Stand: 12.04.2024 08:41 Uhr

Fußball in der 5. Liga, Fans helfen bei der Stadion-Sanierung und der ewige Kampf ums nicht vorhandene Geld - der KFC Uerdingen ringt seit Jahren um seine Existenz. Jetzt kehrte der ehemalige Vorsitzende zurück.

Von Olaf Jansen

Zuweilen verliert der nicht so ganz Eingeweihte ein wenig den Überblick: In welcher Liga spielt der KFC Uerdingen eigentlich gerade? Wer ist Vorsitzender? Wie heißt der Hauptsponsor? Insolvenz - wann war die letzte? Die Dinge änden sich so rasch beim einstigen Edel-Außenseiter der Fußball-Bundesliga.

Der KFC hat in den letzten Jahren wahrlich keine ruhmreiche Story hingelegt. Doch jetzt soll mal wieder alles besser werden. Der Verein vermeldet: Der einstige Vorsitzende Marc Schürmann, der erst im Februar nach Meinungsverschiedenheiten mit Vorstandskollegen von seinem Amt zurückgetreten war, kehrt aufs Kommandoschiff zurück.

"KFC ist mein Herzensverein"

Wie die Krefelder mitteilten, wurde Schürmann durch den Verwaltungsrat erneut berufen. "Auch nach meinem Rücktritt aus dem Vorstand stand ich in Kontakt mit Verwaltungsrat und Vorstandsmitgliedern. Der KFC ist mein Herzensverein und daher habe ich weiter an Lösungen gearbeitet, um die durch den Ausfall des Hauptsponsors entstandene Etatlücke zu schließen", erklärte er.

Weiter informierte der Speditions-Unternehmer: "Ich konnte heute den Spielern und Mitarbeitern mitteilen, dass auch die nun fälligen Gehälter gesichert sind und bin zuversichtlich, bereits in Kürze eine Perspektive für die nächsten Monate präsentieren zu können."

Mit Bayer-Ausstieg fing das Elend an

Zuversichtlich stimmende Worte - von denen man in Krefeld-Uerdingen in den letzten Jahren aber schon so einige gehört hat. Ohne allerdings, dass sie sich dann auch bewahrheiteten.

Das ganze Elend ging im Grunde Ende der 90er mit der Trennung von der bis dahin alles finanzierenden Bayer-AG los. Der in KFC Uerdingen unbenannte Verein versuchte unter verschiedenen Vorständen seither mehr oder weniger verzweifelt, finanziell zu überleben. Zwischen 2008 und 2016 versuchte der Vorsitzende Agissilaos "Lakis" Kourkoudialos den Klub von der mittlerweile 6. in die 3. Liga zurückzuführen.

Große Worte von "Lakis" und Ponomarew

KFC Uerdingen - aktuell wird Fußball in der 5. Liga gespielt

Trotz ruhmreicher Verpflichtungen (u.a. Ailton) und großer Worte ging das schief. Es kam 2016 der millionenschwere Unternehmer Michail Ponomarew. Dessen Geschichte beim KFC differenziert aufzuschreiben, würde diesen Text sprengen.

Daher kurz: Die Lizenzspielerabteilung des KFC wurde in eine GmbH ausgegliedert, im Januar 2021 wurde die Einleitung eines Insolvenzverfahrens bekanntgegeben. Ponomarew - gegen den beim Amtgericht Krefeld kürzlich ein Erlass auf Strafbefehl gestellt wurde - ging, die GmbH wurde aufgelöst.

Stadt und Fans helfen bei Stadion-Sanierung

Nach Ponomarew raufte man sich in Krefeld zwischen Verein und Fans zusammen. Gemeinsam mit einer Millioneninvestition der Stadt und tatkräftiger Unterstützung der Anhänger wurde das Grotenburg-Stadion auf Vordermann gebracht - man träumte wieder von der Rückkehr zumindest in die 3. Liga.

Auf der Vorstandebene ist Schürmann zurück, die nächste drohende Insolvenz, die Anfang des Jahres nach dem Absprung des Hauptsponsors und einer 500.000-Euro-Etatlücke im Raum stand, scheint abgewendet. Das verspricht zumindest Schürmann.

Lizenzunterlagen für Regionalliga eingereicht

Aktuell kämpft das Team in der 5. Liga um den Aufstieg, am Freitag (12.04.2024) geht es im Heimspiel gegen den SV Sonsbeck darum, den Punkteabstand zum größten Konkurrenten Germania Ratingen zu reduzieren. Die Lizenzunterlagen für die nächst höhere Liga ist vom KFC eingereicht worden. Man weiß ja nie...