WDR-Sport Jana Wargers gewinnt Großen Preis von NRW Stand: 30.06.2023 16:32 Uhr

Die Emdettenerin Jana Wargers hat beim CHIO in Aachen den "Großen Preis von NRW" gewonnen. Zweiter wurde Richard Vogel.

Am Freitag (30.06.2023) war die 29-Jährige Wargers auf ihrem Pferd Dorette in einer Zeit von 43,69 Sekunden die Schnellste im Spring-Parcours. Zweiter wurde Richard Vogel auf Cepano Baloubet in 45,67 Sekunden. Das Podium komplettierte der Franzose Kevin Staut mit seinem Pferd Dialou Blue PS. Alle Springerinnen und Springer blieben dabei fehlerfrei.