WDR-Sport Iserlohn verpflichtet Ex-NHL-Profi Dal Colle Stand: 27.07.2023 14:57 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben sich für die kommende Spielzeit mit einem ehemaligen NHL-Profi verstärkt. Der Club aus der Deutschen Eishockey Liga hat Michael Dal Colle verpflichtet.

Der 27 Jahre alte Kanadier spielte in der vergangenen Saison in Finnland bei TPS Turku, zuvor war der Flügelstürmer sieben Spielzeiten innerhalb der Organisation der New York Islanders aktiv.

Dal Colle absolvierte insgesamt 116 NHL-Spiele für die Islanders und 220 AHL-Spielen für deren Reserveteam in Bridgeport. In der abgelaufenen Saison war er mit 19 Punkten in 36 Spielen der beste ausländische Scorer seines Teams.

"Michael konnte die hohen Erwartungen, die nach dem Draft zu Beginn seiner Profi-Karriere in ihn gesetzt wurden, nicht vollends erfüllen. Es spricht für seine Einstellung und kämpferischen Qualitäten, dass er trotzdem insgesamt sieben Jahre in der Organisation der Islanders verbracht und über 100 NHL-Spiele absolviert hat", sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel. "Gepaart mit seinem großen Potenzial macht ihn das zu einem sehr interessanten Spieler, der hervorragend in das Profil passt, das wir gesucht haben."