WDR-Sport Iserlohn und Düsseldorf halten Klasse, Köln in Pre-Playoffs Stand: 03.03.2024 16:34 Uhr

Die Iserlohn Roosters und die Düsseldorfer EG haben am vorletzten Hauptrunden-Spieltag den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) perfekt gemacht. Für die Kölner Haie geht es in die Pre-Playoffs.

Iserlohn gewann am Sonntag bei den Löwen Frankfurt mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), Düsseldorf setzte sich mit 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) bei den Augsburger Panthern durch, die die Saison damit auf dem letzten Platz beenden. Die Roosters krönten damit ihre starke Aufholjagd im neuen Jahr mit dem "Wunder vom Seilersee", nachdem sie vor dem Jahreswechsel noch abgeschlagener Tabellenletzter waren.

Für die DEG war ein Einzug in die Pre-Playoffs nach der 3:5-Niederlage in Nürnberg am Freitag bereits nicht mehr zu erreichen, stattdessen war ein Abstieg zumindest noch theoretisch möglich.

Ugbekile und Cornel sichern Iserlohn die Klasse

Die Roosters dominierten die Anfangsphase, brachten den Puck aber nicht im Tor unter. Auf der anderen Seite hatte Iserlohn einige Male Dusel, besonders bei zwei Lattentreffern der Hessen. Nur neun Sekunden vor dem Ende eines intensiven ersten Drittels brachte Colin Ugbekile die Sauerländer dann mit einer feinen Einzelleistung in Führung (20.).

Intensiv blieb es auch im zweiten Spielabschnitt, Tore fielen allerdings keine. Stattdessen dauerte es im letzten Drittel knapp acht Minuten, bis Eric Cornel die Roosters mit dem 2:0 endgültig auf die Siegerstraße brachte (48.). Der einmal mehr starke Roosters-Schlussmann Andy Jenike hielt sein Tor bis zum Ende sauber und Tyler Boland traf kurz vor Schluss noch ins leere Frankfurter Tor (60.).

DEG beendet Augsburger Hoffnungen

Die Partie der Düsseldorfer EG in Augsburg begann 15 Minuten später, weil der Sonderzug mit den Düsseldorfer Fans Verspätung hatte. Auch die DEG hatte Schwierigkeiten, rechtzeitig in der Partie anzukommen, denn die Hausherren gingen nach einem Lattentreffer (5.) früh durch Jordon Southorn in Führung (7.). Düsseldorf wachte durch den Treffer auf und glich nur 24 Sekunden später durch Kenny Agostino aus (7.). Gut zwei Minuten später hatte Düsseldorf das Spiel gedreht. Sinan Akdag stellte auf 2:1 für die Gäste (9.).

Im zweiten Drittel blieb es ein Duell auf Augenhöhe, allerdings ohne weitere Tore. Die Entscheidung sorgte Brendan O'Donnel gut acht Minuten vor dem Ende mit dem 3:1 (52.), das die Halle endgültig verstummen ließ. Auch wenn die Panther in den Schlussminuten noch einmal alles probierten, blieb es beim 1:3.

Köln zieht in Pre-Playoffs ein

Die Kölner Haie haben mit einem 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) beim ERC Ingolstadt noch einmal einen Platz in der Tabelle gutgemacht, können Platz sechs und damit die Playoffs aber nicht mehr erreichen und starten damit in den Pre-Playoffs.

Die Haie gingen trotz schwacher Anfangsphase überraschend in Führung. Alexandre Grenier traf in der 15. Minute zum 1:0 und gab damit den Startschuss zu einer wilden Schlussphase im ersten Drittel. Wojciech Stachowiak glich in der 18. Minute aus, doch der KEC ließ nur neun Sekunden später die erneute Führung durch Louis-Marc Aubry folgen (18.). Am Ende des ersten Drittels wies die Schussbilanz ein 13:5 für Ingolstadt aus, nach Toren führten aber die Kölner mit 2:1.

Kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts glich Ingolstadt wieder aus. Jan Nijenhuis traf zum 2:2 (23.). Aber wieder ließ die Antwort der Domstädter nicht lange auf sich waren. Nick Bailen brachte die Haie erneut in Führung (25.). Dieses Mal vermieden die Haie einen erneuten Ausgleichstreffer und erhöhten stattdessen durch Justin Schütz auf 4:2 (34.). Im letzten Drittel erhöhte Jason Bast für die Haie auf 5:2 (47.). Noah Dunham verkürzte für Ingolstadt noch einmal (54.).

Letzter Spieltag am Freitag

Der 52. und letzte Hauptrundenspieltag findet am kommenden Freitag (08.03.2024) statt. Um 19.30 Uhr empfangen die Kölner Haie dann die Adler Mannheim, Düsseldorf hat die Löwen Frankfurt zu Gast und Iserlohn trifft auf die Schwenninger Wild Wings.