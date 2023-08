Hockey-EM Heimspiel für die Grambusch-Brüder in Gladbach Stand: 16.08.2023 21:07 Uhr

Für die Brüder Mats und Tom Grambusch ist die Hockey-EM in ihrer Heimatstadt Mönchengladbach (18. bis 27. August) etwas Besonderes. Nach dem Gewinn der WM soll nun die nächste Goldmedaille her.

Wenn die deutschen Hockey-Herren am Samstag (18 Uhr) im Gladbacher Hockeypark mit dem Auftaktspiel gegen Wales in die Heim-EM starten, wird es für Nationalmannschaftskapitän Mats Grambusch und seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Tom ein besonderer Moment sein.

"Es sind Luftlinie gefühlt 500 Meter bis zum Gladbacher HTC - dort sind wir dem Hockeysport zum ersten Mal begegnet und haben eine unglaublich coole Jugendzeit erlebt. Wir sind mit der Stadt eng verbunden, es ist unsere Heimat. Unsere Mutter wohnt immer noch hier. Wir freuen uns, im Stadion viele alte Gesichter zu sehen und gemeinsam ein geiles Hockey-Event zu feiern", sagte Tom Grabusch im SID-Interview.

Tom Grambusch: Wollen mit Gold in den Händen da stehen"

Verteidiger Tom (28), der wie sein zwei Jahre älterer Bruder Mats heute für Meister Rot-Weiss Köln in der Bundesliga aufläuft, blickt mit Zuversicht auf das anstehende Turnier: "Wir wollen Europameister werden, wir gehen als Weltmeister ins Turnier. Auch wenn man die Turniere nicht vergleichen kann, ist das Ziel, am 27. August mit Gold in der Hand da zu stehen." Die Ansagen sind selbstbewusster geworden im Team des Deutschen Hockey-Bundes, der Überraschungscoup bei der WM im Januar gibt jede Menge Rückenwind.

Als Außenseiter war die DHB-Elf damals ins Turnier in Indien gestartet, drei beeindruckende Comebacks in der K.o.-Runde später stand der dritte Weltmeistertitel. Im Finale gegen Belgien drehte das Team angeführt vom überragenden Stürmer Niklas Wellen einen 0:2-Rückstand und siegte im Penalty-Shootout.

Mats Grambusch: "Es wird ein Riesen-Hockeyfest"

Zwölf Jahre nach dem letzten großen Turnier auf deutschem Boden sollen diesmal auch die bis zu knapp 10.000 Fans in Mönchengladbach zum Faktor werden. "Wir hoffen, dass die deutschen Fans auch nach dieser langen Dürre, in der kein großes Turnier in Deutschland ausgerichtet worden ist, ausreichend kommen und ordentlich Trommeln und Sonstiges mitnehmen, um geile Stimmung zu machen. Es wird ein Riesen-Hockeyfest, davon bin ich überzeugt", sagt Mats Grambusch.

Highlight der Vorrunde und wohl mit Abstand schwerste Aufgabe in der Anfangsphase des Turniers? Der Klassiker gegen die Niederlande am Montag (18 Uhr), bei dem der Kapitän auf einen "offenen Schlagabtausch" hofft. Zudem wartet am Mittwoch noch Frankreich auf dem Weg zum nächsten Titel.

Titel würde Olympia-Qualifikation bedeuten

Dieser hätte einen erfreulichen Nebeneffekt: Die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024, die nur den Siegerinnen und Siegern des EM-Turniers vergönnt ist.

"Deswegen ist es nicht nur ein Titel, den wir unglaublich gerne holen, sondern es erleichtert auch die Vorbereitung auf Paris deutlich. Zudem ist es für Mats, mich und die Mannschaft das erste Heimturnier - und wahrscheinlich wird in den nächsten Jahren keines mehr kommen. Deswegen liegt die EM zwar zwischen WM und den Olympischen Spielen, ist aber trotzdem ein Mega-Ereignis und hat einen extrem hohen Stellenwert", sagte Tom Grambusch.

"Ich weiß genau, was Tom von mir will"

Auf dem Platz verstehen sich die beiden Brüder beinahe blind - aber nicht (nur), weil sie Brüder sind. "Ehrlicherweise haben wir gar kein Verständnis, wir sind immer konträr unterwegs", sagt Mats Grambusch lachend.

"Nein, es liegt nicht daran, dass wir Brüder sind, sondern am meisten daran, dass wir wahnsinnig lange zusammenspielen. Wir haben im GHTC angefangen, in der zweiten und kurz in der ersten Liga. Jetzt sind wir gemeinsam seit zehn Jahren bei Rot-Weiss Köln und seit acht Jahren in der Nationalmannschaft auf dem Platz. Ich weiß genau, was Tom von mir will, egal welchen Gesichtsausdruck er hat. Es ist ein super gutes Verständnis, was ich aber nicht nur darauf zurückführen, dass wir Brüder sind."

Auch bei ihren Stärken ergänzen sich die Brüder gut. "Mats ist auf dem Platz sehr kreativ, er ist ein technisch unglaublich starker Spieler. Er kann das Spiel steuern - offensiv, aber auch emotional", sagt Tom über Mats. "Toms Eins-gegen-Eins in der Abwehr ist gigantisch, da gibt es kaum einen Spieler, der so stark ist. Das liegt an seiner Reichweite und Athletik", sagt Mats über Tom.