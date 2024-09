WDR-Sport Geschke, Top-Sprinter, Jedermänner - alles bereit für den Münsterland-Giro Stand: 27.09.2024 16:41 Uhr

Der Münsterland-Giro bildet so etwas wie den Abschluss der deutschen Radsport-Saison. Am 3. Oktober ist es wieder soweit. Für Profis und Jedermänner. Hier gibt's die wichtigsten Infos.

Am 3. Oktober treffen sich die besten Sprinter der Welt beim Sparkassen Münsterland Giro. Nach dem Start in Haltern am See erwarten sie 202 Klassiker-Kilometer durch das Westmünsterland, bevor es vor dem Schloss in Münster zum sportlichen Showdown kommt. Ein besonderes Rennen wird es für Simon Geschke. Der 38-Jährige wird in Münster sein letztes Rennen bestreiten.

Das Profirennen: Die weltbesten Sprinter kommen

Das Team Visma | Lease a Bike hat den Münster-Hattrick im Visier. Die letzten beiden Auflagen des Münsterland Giro gewann das niederländische Spitzenteam. Mit Per Strand Hagenes geht der Titelverteidiger an den Start. Sein Teamkollege Olav Kooij, Giro-Sieger von 2022, ist längst kein Geheimtipp mehr. Spätestens mit seinem Sieg bei den Hamburger Cyclassics vor wenigen Tagen hat er seine Herbstform unterstrichen. Auch der Top-Sprinter des Jahres lässt sich die Reise ins Münsterland nicht entgehen: Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck).

Es sind noch weitere Hochkaräter am Start: Jonathan Milan (Lidl – Trek) sicherte sich das Sprintertrikot beim Giro d’Italia – Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) bei der Tour de France. Beide standen zuletzt in Hamburg gemeinsam mit Olav Kooij auf dem Podium und zählen auch in Münster zu den Favoriten. Siegchancen vor dem Schloss werden auch Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) oder Arnaud de Lie (Lotto Dstny) eingeräumt, der sein Münsterland-Debüt gibt.

Gibt es eine Sieg-Chance für einen deutschen Starter?

Aus deutscher Sicht bei den Fans im Blick: Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), der bereits 2016 und 2019 auf dem Podium stand, John Degenkolb (Team DSM-Firmenich PostNL), der 2016 gewann, und Max Walscheid (Team Jayo Alula), der 2018 siegte.

Wie ist das sportliche Niveau einzuschätzen?

Der Münsterland Giro hat in diesem Jahre eine Weltklasse-Starterliste. Zehn Mannschaften der UCI WorldTour und neun UCI ProTeams haben sich für den 3. Oktober angekündigt. Damit gehen doppelt so viele Profiteams wie vor drei Jahren beim deutschen Klassiker an den Start. Vier deutsche UCI Continental Teams komplettieren das hochkarätige Starterfeld.

6.200 Starter beim Jedermannrennen

Nicht nur das Profirennen sorgt dafür, dass am 3. Oktober das Münsterland ganz im Zeichen des Radsports steht. Während das Profirennen in Haltern am See gestartet wird, fällt der Startschuss für die rund 6.200 angemeldeten Jedermänner in Münster. Beide Rennen werden dann auch in Münster enden.

Straßensperrungen

Vom internationalen Radsportverband UCI hochklassig eingestuft, gehört der Sparkassen Münsterland Giro zu den wichtigsten Eintagesrennen in Deutschland. Entsprechend umfangreich sind die Verkehrsmaßnahmen.

Die Rennstrecken in der Stadt werden für den Autoverkehr gesperrt. An allen großen Zufahrtsstraßen sind Umleitungen ausgeschildert. Streckenposten helfen an den wichtigen Kreuzungen weiter.

Die Münsteranerinnen und Münsteraner im Westen der Stadt können die Radrennen direkt vor der Haustür mitverfolgen. Wer seinen Stadtteil am Feiertag verlassen möchte, sollte sich vorher genau über die Straßensperrungen in den Stadtteilen Nienberge, Roxel, Mecklenbeck und Aaseestadt informieren.

Verkehrs-Hotline eingerichtet

Für Fragen und Notfälle steht eine Verkehrs-Hotline telefonisch unter 02 51/ 4 92 52-29 / -39 oder per E-Mail an girohotline@stadt-muenster.de zur Verfügung. Die Hotline ist am Montag, 30. September, und Dienstag, 1. Oktober, von 8 Uhr bis 16 Uhr erreichbar. Am Mittwoch, 2. Oktober, von 8 Uhr bis 18 Uhr und am Donnerstag, 3. Oktober, von 6 Uhr bis 18 Uhr.