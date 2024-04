WDR-Sport Fortuna Köln klärt Trainerfrage: Mink führt Klub in Doppelrolle Stand: 19.04.2024 13:57 Uhr

West-Regionalligist Fortuna Köln hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Interimslösung Matthias Mink, eigentlich Sportdirektor der Kölner, bleibt in seiner Doppelrolle.

Das gab der Fußballverein aus dem Kölner Süden am Freitag (19.04.2024) bekannt. Mink, der selbst zwischen 1992 und 1999 für Fortuna als Profi kickte, wurde in der Mitteilung zitiert: "Zuallererst muss ich mich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken, vom Vorstand und allen Verantwortlichen. Auch aus der Fangemeinde und aus dem Sponsorenkreis habe ich in den letzten Tagen viel Zuspruch bekommen. Mit der tollen Unterstützung aller Mitarbeiter nehme ich diese neue Herausforderung gerne an."

Ursprünglich war Mink nach Markus von Ahlens Freistellung Ende Februar 2024 nur interimsweise eingesprungen. Der 56-Jährige steht seit Januar 2022 wieder in Diensten des SC Fortuna, damals führte er die U23 zum Klassenerhalt in der Mittelrheinliga.