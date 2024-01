WDR-Sport Felix Götze - Essens Abwehrtrumpf im Aufstiegskampf Stand: 25.01.2024 17:15 Uhr

Felix Götze ist bei Rot-Weiss Essen als Abwehrchef quasi unverzichtbar. Er ist fast ein Garant für Punkte, was er gegen heimstarke Münsteraner erneut beweisen möchte.

Von Michael Buchartz

Wer als Fußball-Interessierter den Satz "Götze stabilisiert die Abwehr " liest, dürfte ziemlich schnell feststellen, dass es sich dabei wohl kaum um den Offensivspieler und Weltmeister von 2014, Mario Götze dreht, sondern um einen anderen Profi: seinen jüngeren Bruder Felix.

Essen mit Götze deutlich erfolgreicher

Der spielt zwar nicht in der Bundesliga und nicht in der Offensive, steht dafür aber höchst erfolgreich in der Abwehr beim Drittlgisten Rot-Weiss Essen auf dem Rasen. Seine Qualitäten verhelfen RWE derzeit zu einem Höhenflug, der auch am Sonntag (28.01.2024) bei Preußen Münster anhalten soll.

In Essen ist Götze unumstrittener Abwehrchef. Mit ihm in der Startelf verlor der Ruhrpott-Klub bislang in 19 Partien viermal. Ohne ihn ging man in vier Spielen dreimal als Verlierer vom Feld. In Essen bauen sie auf ihn und hoffen, dass er seinen vertrag, der im Sommer ausläuft, verlängert. Aber: Götze lockt mit seiner bisherigen Saisonleistung auch Interessenten an - er hebt die RWE-Abwehr in der 3. Liga klar auf ein höheres Niveau.

Götze: "Können das lösen mit Konzentration"

Zu sehen war das erst in der vergangenen englischen Woche: Bei der Niederlage gegen Aue ließ Essen viele Chancen zu, hätte auch mehr Gegentreffer kassieren können - der Abwehrchef fehlte da gelbgesperrt. Vier Tage später kehrte Götze zurück und prompt gewann Essen mit 3:1 gegen Viktoria Köln. Ganz ohne Torgelegenheiten blieben die Kölner zwar nicht - allerdings kamen sie nicht so oft und gefährlich vor das Tor wie Aue.

Einzig beim Anschlusstreffer der Viktoria passierte ein schwerwiegender Fehler in der RWE-Abwehr. Den verteidigte Götze jedoch im "Kicker": ""Bei uns ist es generell ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Da passieren manchmal Fehler", so der Defensivmann. "Aber wir wollen das so durchziehen und wissen, dass wir das lösen können, wenn wir uns konzentrieren."

RWE hat Aufstiegs-Relegation im Blick

Durchziehen ist das Stichwort: Nach dem Aufstieg im Sommer 2023 und dem knappen Klassenerhalt in der 3. Liga in der letzten Spielzeit, schnuppert Essen diese Saison am Aufstieg in die 2. Bundesliga. Drei Punkte bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang.

Ein möglicher Aufstieg wäre ein starkes Argument für den Verbleib Götzes. RWE ist mittendrin, so wie noch rund zehn andere Teams. Selbst Aufsteiger Münster hat "nur" zehn Punkte Rückstand als Zwölfter. Bei noch rund 50 zu vergebenen Zählern.

Harte Probe gegen heimstarke Preußen

Münster profitierte für seine durchaus beachtliche Saison bisher vor allem von seiner Heimstärke. Nur eine Partie verloren die Westfalen bisher im heimischen Stadion an der Hammer Straße. Diese liegt nun jedoch auch schon viereinhalb Monate zurück - Anfang September unterlagen die Adler Waldhof Mannheim.

Aus den letzten drei Heimspielen nahm Preußen sieben Punkte mit und erzielte dabei starke acht Treffer. Es wartet also beim kommenden Spiel viel Arbeit auf Götze und Co., der sich aber sicher ist: "Mit einer Leistung wie gegen Köln, ist in den kommenden Wochen viel möglich, vor allem, wenn wir uns noch besser belohnen."