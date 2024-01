WDR-Sport Essen verschenkt Remis in Aue Stand: 19.01.2024 16:57 Uhr

Rot-Weiss Essen hat in letzter Sekunde ein Remis in Aue verschenkt und den möglichen Sprung auf den Relegationsrang der 3. Liga verpasst.

Von Michael Buchartz

Rot-Weiss Essen hat zum Rückrundenauftakt der 3. Liga am Freitag (19.01.2024) bei Erzgebirge Aue mit 1:2 (1:0) verloren. RWE ging nach 60 Sekunden durch Isaiah Young in Führung. Marcel Bär glich aus (61.), ehe Mirne Pepic (90.) in der Nachspielzeit die Gastgeber jubeln ließ. Die Partie war im ersten Durchgang hochklassig mit vielen Chancen, von denen Aue zu viele vergab.

In Halbzeit zwei verlor die Partie etwas an Tempo. RWE verpasste mit der Niederlage vorerst den Sprung auf Rang drei und erlitt einen Rückschlag im Kampf um die Relegation zur 2. Bundesliga. Aue steht nun bei 31 Zählern und liegt auf Platz sieben in Lauerstellung hinter den Top-Teams der Liga.

RWE mit Blitzstart

Essen legte los wie die Feuerwehr: Keine 60 Sekunden waren gespielt, da setzte sich Leonardo Vonic gegen vier Gegenspieler durch, steckte durch auf Young und schon lag die Kugel das erste Mal im Netz. RWE drückte weiter, doch Martin Männel Auer Tor verhinderte das 0:2 mit einem starken Reflex (5.). Im Anschluss dominierte Essen zwar, große Chancen gab es aber vorerst nicht mehr.

Fast zwanzig Minuten brauchte Aue, um im Spiel anzukommen. Mirnes Pepic köpfte über das Tor (18.), 60 Sekunden später zielte Linksverteidiger Linus Rosenlöcher zu hoch. Das Spiel hatte nun ein irres Tempo - mit Chancen im Minutentakt auf beiden Seiten. Langsam erarbeiteten sich die Gastgeber durch zahlreiche Flanken mehr Chancen als RWE, doch Jakob Golz im Gäste-Tor war stets zur Stelle. Essen rettete die knappe Führung in die Halbzeit.

Aue per Konter zum Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann mit viel Rauch aus dem Essener Fanblock. Schiedsrichter Florian Exner musste die Partie kurzzeitig unterbrechen. Die Partie war nun nicht mehr so rasant wie in Durchgang eins. Die Gäste besaßen ein leichtes Übergewicht, Aue verteidigte die Angriffsbühungen jedoch gut. Die erste gute Chance gab es folgerichtig nach einem Standard: José-Enrique Ríos Alonso zielte zu hoch (60.).

Stattdessen jubelte plötzlich Aue: Einen starken Konter schloss Bär zum Ausgleich ab. Essen blieb in der Defensive anfällig. Ein Fehler von Mustafa Kourouma eröffnete dem eingewechselten Maximilian Thiel die Chance zum 2:1 der Auer - Golz entschärfte den Schuss (75.).

Pepic schockt Essen

In der Schlusphase vergab der eingewechselte Andreas Wiegel aus halbrechter Position den Siegtreffer der Essener (84.). Als alle schon mit einem Remis rechneten, verlor Vinko Sapina den Ball vor dem eigenen Strafraum - Aue bestrafte den Fehler durch Pepic eiskalt.

RWE trifft als Nächstes unter der Woche am Dienstag (21.01.2024) im NRW-Duell auf Viktoria Köln und möchte sich wieder zurückmelden, um nicht ins Hintertreffen in der Spitzengruppe zu geraten.