Nach sportlicher Talfahrt Entscheidung gefallen: Edin Terzic bleibt BVB-Trainer Stand: 21.12.2023 17:04 Uhr

Borussia Dortmund hält trotz der sportlichen Talfahrt an Trainer Edin Terzic fest. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl bleibt im Amt.

Das ist laut übereinstimmenden Medienberichten das Ergebnis einer mehrstündigen Gesprächsrunde mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl, Vereinsberater Matthias Sammer und Terzic am Donnerstag.

Die Dortmunder, die mit dem Ziel Meisterschaft in die Saison gestartet waren, liegen nach 16 Bundesliga-Spielen nur auf Rang fünf. Der Rückstand auf die Champions-League-Plätze beträgt bereits vier Punkte. Am Dienstag gab es ein enttäuschendes 1:1 gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05. Es war das sechste Pflichtspiel in Folge ohne Sieg.

Im Sommer knapp die Meisterschaft verpasst

Terzic ist seit Sommer 2022 Cheftrainer bei Borussia Dortmund und hat mit dem BVB in der vergangenen Spielzeit nur knapp den Titel in der Bundesliga verpasst. Zuvor war er bereits in der Rückrunde 20/21 einmal als Trainer bei der Borussia gewesen und hatte danach die Stelle des technischen Direktors inne. Insgesamt stand er in bislang 102 Partien als Verantwortlicher an der Seitenlinie.